אירוע חריג: כך הצליח הרחפן לחמוק ממסוק צבאי בדרך למצרים

ניסיון יירוט של רחפן באמצעות מסוק כשל בעקבות תקלה במערכת התותח. כך פרסם הערב הכתב ינון שלום יתח.

על פי הדיווח הזה, בליל שישי האחרון זוהה רחפן גדול ממדים במערכות הגילוי של חיל האוויר, בעת שעשה את דרכו לשטח מצרים, ככל הנראה במטרה להעמיס אמצעי לחימה במסגרת ניסיון הברחה.

בעקבות הזיהוי הועבר המידע לגורמי הפיקוד, ובחיל האוויר הוחלט לפעול במהירות על מנת לנסות ולסכל את ההברחה עוד בשלב הטיסה.

למרחב הוזנק מסוק קרב של חיל האוויר, אשר שהה באותה עת בטיסת מבחן באזור והוסת ממשימתו המקורית לצורך יירוט הרחפן. הטייס הצליח להתביית על הכלי האווירי הבלתי מאויש, ולאחר זיהוי וקבלת אישורים נדרשים קיבל פקודת אש לביצוע יירוט באוויר.

אולם, במהלך ניסיון הירי התגלתה תקלה במערכת התותח של המסוק, שבעקבותיה הירי כשל ולא הביא להפלת הרחפן. לאחר כישלון זה בוצע ניסיון נוסף ליירט את הרחפן באמצעות אמצעי נוסף שעמד לרשות הצוות, אך גם ניסיון זה לא הצליח. הרחפן המשיך בדרכו, וההברחה הושלמה בסופו של דבר.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום על התקלה: "צה"ל פועל אל מול תופעת ההברחות ברחפנים בשיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון".

"צה"ל ממשיך לרכז מאמץ לתגבור ושכלול אמצעים טכנולוגיים בגבולות למען שיפור דרכי הפעולה, ומבצע עבודת מטה מעמיקה בנושא במטרה לשפר את המענה להתמודדות עם התופעה", הוסיף הדובר. "עם זאת, ההגנה איננה הרמטית".