ניצחון באישון לילה | צפו בתיעוד

מצור לפנות בוקר ביישוב אדם: המשטרה הצבאית הגיעה, "צבע שחור" הופעל

המשטרה הצבאית פשטה ב-3:00 לפנות בוקר על יישוב אדם למעצר תלמיד ישיבה. בעקבות התרעת "צבע שחור", המונים מנעו את המעצר בגופם. הכוחות נסוגו, ובבית הבחור פצחו בריקודים סוערים אל מול המצלמות (חרדים, עולם הישיבות)

משטרה צבאית ביישוב אדם (צילום: דוד מילר)

לילה סוער ביישוב אדם: בעוד רוב תושבי האזור נמו את שנתם, בשעה 3:00 לפנות בוקר הפך היישוב השקט לזירת מאבק. בלשי המשטרה הצבאית הגיעו בכוחות מתוגברים ליעד אחד: מעצרו של בן ישיבה, תלמיד ישיבת "נועם התלמוד", שנחשב לעריק.

התרעת "" והתגייסות המונים ברגע שהתברר כי כוחות המשטרה נמצאים ביישוב, הופעלה מערכת ההתראות "צבע שחור", המקפיצה את פעילי המאבק בגזירת הגיוס. בתוך דקות ספורות הגיעו עשרות ומאות תושבים ובחורי ישיבות למקום, כיתרו את רכב המשטרה ויצרו חומה אנושית סביב הבחור. לאחר דקות ארוכות של מתח ועימותים, נאלצו השוטרים לסגת מהמקום ללא העצור – לקול צהלות המשתתפים.

דרמה ביישוב אדם (צילום: דוד מילר)

האירוע הלילי מעורר שוב תסיסה אדירה ברחוב החרדי, ובפרט בקרב הציבור הספרדי. גורמים המעורים בפרטים מצביעים על נתון מדאיג: "שוב ושוב אנחנו רואים שהמעצרים היזומים, אלו שמגיעים עד הבית באישון לילה, מתמקדים בבחורים מהמגזר הספרדי. האם זו יד המקרה או מדיניות מכוונת? הציבור כבר לא קונה את סיפורי המקריות".

הסיוט שהפך לשמחה מיד לאחר נסיגת הכוחות, הפך הבית ביישוב אדם למוקד של חגיגה תורנית. בתיעודים שהגיעו לידינו נראים עשרות בחורים כשהם פוצחים בריקודים סוערים יחד עם הבחור ומשפחתו, מודים על "הנס" שארע להם באישון לילה.

"באו לקחת אותו לכלא, ובסוף הוא נשאר בהיכל הישיבה," אמר אחד המשתתפים בריקודים. "התחושה היא של ניצחון הרוח על הכוח".

