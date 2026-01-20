סייען שב"כ מעזה שהובא לישראל נמצא בבסיס צה"ל מת - קשור בחבל

תושב רצועת עזה שהיה סייען שב"כ, והובא לישראל לאחרונה, נמצא היום (שלישי) מת באחד מבסיסי צה"ל בעוטף עזה.

גורמי ביטחון אישרו לפרסם על התקרית, שצפויה להיחקר בידי המחלקה לחקירות שוטרים. בשב"כ לפי שעה בחרו שלא להתייחס לדיווח.

ב'מעריב' דווח כי האיש נמצא בשעות הבוקר בתוך הבסיסי, כשחבל תלוי סביב צווארו. מותו נקבע במקום בידי צוותים רפואיים שמיהרו להגיע למקום, אחרי שהזעיקו אותם.

עוד דווח, מפי גורמים במערכת הביטחון, שהסייעו לא היה בחקירה בעת האירוע. יחד עם זאת לא מציינים הגורמים אם היה במעצר ומה הסיבה שבגללה הובא לישראל.