מכת מוות לכטב"מים: מערכת ה-EAGLS נפרסה מבצעית במזרח התיכון

מערכת פטריוט נגד רחפנים ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב | חשבון רשמי )

בזמן שמיליציות וארגוני טרור הציפו את השמיים בכטב"מים זולים וקטלניים, צבא ארה"ב נאלץ לבזבז טילי ענק יקרים על מטרות קטנות – עד היום.

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) מאשר כעת כי ה"נשר" החדש, מערכת ה-EAGLS, נשלף מהנדן ונפרס באופן מבצעי בשטח. מדובר בנשק שנועד לעשות דבר אחד: לצוד כטב"מים בדיוק כירורגי ובעלות מצחיקה, ולהפוך את בסיסי ארה"ב למבצר בלתי חדיר.

אישור מבצעי לאחר ניסויי שטח אינטנסיביים

ההחלטה על המעבר לשימוש מבצעי התקבלה לאחר סדרת בחינות מוצלחת. כפי שדווח לראשונה באתר Defence Blog, המערכת הוכיחה את יכולותיה במהלך תרגיל ההגנה האווירית הרב-לאומי "Sky Shield" שנערך בכווית בדצמבר האחרון. במהלך התמרון, הציגה המערכת יכולת זיהוי ונטרול של מטרות אוויריות נמוכות טייס בתנאי שטח מורכבים, תוך סנכרון מלא עם מערכות הפיקוד והבקר הקיימות של הצבא האמריקני.

כלכלה צבאית: דיוק גבוה בעלות נמוכה הצורך המבצעי ב-EAGLS נובע מהפער הכלכלי והלוגיסטי המוכר

שימוש בטילים מיירטים יקרים נגד כטב"מים זולים. המערכת החדשה מתבססת על משגר רקטות 70 מ"מ המצויד בחימוש מונחה לייזר מסוג APKWS. טכנולוגיה זו מאפשרת פגיעה מדויקת במטרות בעשירית מהעלות של טילי קרקע-אוויר מסורתיים, ובכך נשמר מלאי המיירטים הכבדים לאיומים אסטרטגיים כמו טילים בליסטיים.

חבילת סנסורים ומודולריות מבחינה טכנית, ה-EAGLS היא מערכת ורסטילית הכוללת:

מכ"ם AESA קומפקטי: מבית Leonardo DRS, המאפשר גילוי מטרות בטווח של עד 10 ק"מ.צריח אופטי-אלקטרוני: המשלב מצלמות אינפרה-אדום למעקב רציף בכל תנאי מזג אוויר ותאורה.ניידות מלאה: הפלטפורמה תוכננה להתקנה על גבי כלי רכב צבאיים או כנקודת הגנה סטטית, מה שמאפשר לה לנוע יחד עם הכוחות המתמרנים בחזית.

הצטיידות בלוח זמנים דחוק הדחיפות שרואה ארה"ב במיגור איום הכטב"מים השתקפה כבר באפריל 2024, כאשר הצי האמריקני חתם על חוזה חירום בשווי 24 מיליון דולר מול חברת MSI Defense Solutions. פריסתה הנוכחית של המערכת במרחב המזרח התיכון מהווה נדבך קריטי באסטרטגיית ההגנה הרב-שכבתית החדשה של ארה"ב, המעדיפה פתרונות חכמים, ניידים וכלכליים אל מול נשק זול וזמין.