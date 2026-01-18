תקרית לילית חמורה: צעיר חרדי הותקף באלימות קשה ע"י השב"כ 

אירוע חריג וחמור התרחש הלילה ברחוב חזון דוד במודיעין עילית, כאשר צעיר חרדי הותקף באלימות קשה על ידי כוחות השב"כ בעקבות טעות בזיהוי, לאחר שנחשד על פי הדיווחים כמרגל.

מתנדב מד״א שהיה במקום סיפר כי מדובר באלימות חריגה במיוחד. לדבריו, הצעיר ספג מכות קשות במשך דקות ארוכות. “היכו אותו מכות קשות, אזקו אותו באזיקונים והשכיבו אותו על הרצפה, למרות שלא גילה כל התנגדות. דבר כזה לא ראיתי בחיים”, תיאר המתנדב.

כעבור כ־15 דקות, כך נמסר, התברר לכוחות שפעלו בזירה כי מדובר בטעות בזיהוי, וכי הצעיר אינו האדם שאותו חיפשו. בעקבות זאת הוא שוחרר מהמקום ללא כל חשד וללא שננקטו נגדו צעדים נוספים.

עם שחרורו נראו על גופו סימני חבלה קשים, ובני משפחתו סיפרו כי בטנו הייתה מכוסה בסימנים אדומים ובשטפי דם, המעידים לדבריהם על האלימות הרבה שהופעלה נגדו.

בני המשפחה מסרו כי הם רואים את האירוע בחומרה רבה ושוקלים נקיטת צעדים נוספים בעקבות המקרה. לטענתם, מדובר בכשל חמור המחייב בדיקה מיידית של התנהלות הכוחות המעורבים, בירור נסיבות האירוע והפקת לקחים.