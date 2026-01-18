כיכר השבת
בגלל טעות בזיהוי

תקרית לילית חמורה: צעיר חרדי הותקף באלימות קשה ע"י השב"כ 

אירוע חמור במודיעין עילית: צעיר חרדי הותקף באלימות קשה על ידי כוחות השב"כ בעקבות טעות בזיהוי | "היכו אותו מכות קשות, אזקו אותו באזיקונים והשכיבו אותו על הרצפה, למרות שלא גילה כל התנגדות. דבר כזה לא ראיתי בחיים”, תיאר מתנדב מד"א שנכח במקום (חרדים)

דם מהתקרית הקשה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אירוע חריג וחמור התרחש הלילה ברחוב חזון דוד במודיעין עילית, כאשר צעיר חרדי הותקף באלימות קשה על ידי כוחות השב"כ בעקבות טעות בזיהוי, לאחר שנחשד על פי הדיווחים כמרגל.

מתנדב מד״א שהיה במקום סיפר כי מדובר באלימות חריגה במיוחד. לדבריו, הצעיר ספג מכות קשות במשך דקות ארוכות. “היכו אותו מכות קשות, אזקו אותו באזיקונים והשכיבו אותו על הרצפה, למרות שלא גילה כל התנגדות. דבר כזה לא ראיתי בחיים”, תיאר המתנדב.

כעבור כ־15 דקות, כך נמסר, התברר לכוחות שפעלו בזירה כי מדובר בטעות בזיהוי, וכי הצעיר אינו האדם שאותו חיפשו. בעקבות זאת הוא שוחרר מהמקום ללא כל חשד וללא שננקטו נגדו צעדים נוספים.

עם שחרורו נראו על גופו סימני חבלה קשים, ובני משפחתו סיפרו כי בטנו הייתה מכוסה בסימנים אדומים ובשטפי דם, המעידים לדבריהם על האלימות הרבה שהופעלה נגדו.

בני המשפחה מסרו כי הם רואים את האירוע בחומרה רבה ושוקלים נקיטת צעדים נוספים בעקבות המקרה. לטענתם, מדובר בכשל חמור המחייב בדיקה מיידית של התנהלות הכוחות המעורבים, בירור נסיבות האירוע והפקת לקחים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
לא יעשו להם כלום
יוסיפון
2
פצוים במליונים...
מלי
1
הזדמנות להכות חרדי דמנו הופקר מזמן אתן לציבור לנחש את העונש החמור שיוטל על ד׳ וה׳ מהשב״כ…ואל תשכחו להיות מופתעים כרגיל..
אדם

