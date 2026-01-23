כיכר השבת
ברקע ההתחממות בגזרה

לראשונה אחרי שנתיים בעזה: חטיבה 401 קיימה תרגיל בגבול לבנון | תיעוד

כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו תרגיל חטיבתי בגבול לבנון, לראשונה אחרי שנתיים של תמרון ברצועת עזה | התרגיל כלל תרחישי דמוי אויב, אירועי הגנה רב-זירתיים, פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי וטכנולוגי בחירום, בשיתוף פעולה בין כיתות הכוננות לכוחות החטיבה | צפו בתיעוד מהתרגיל (צבא)

חטיבה 401 בתרגיל בגבול לבנון (צילום: דובר צה"ל)

לראשונה מאז סיום תקופה ממושכת של תמרון ברצועת עזה, השלימה חטיבה 401 תרגיל חטיבתי רחב היקף בגבול הצפון, תחת פיקוד אוגדה 91. מטרת התרגיל היא חיזוק המוכנות המבצעית והיערכות לתרחישי חירום מגוונים, בדגש על הגנת היישובים בגבול לבנון והפקת לקחים מהלחימה בזירה הדרומית.

במהלך התרגיל תרגלו הכוחות תרחישי אויב מדומים, אירועי הגנה רב-זירתיים, פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי וטכנולוגי בתנאי חירום. התרגיל כלל שיתוף פעולה הדוק בין כיתות הכוננות האזרחיות לכוחות החטיבה, כחלק מתפיסת ההגנה המרחבית.

בנוסף, בוצעו הערכות מצב בשטח בזמן אמת, במטרה לבחון את התאמת המענה המבצעי לשינויים דינמיים בזירה. בצה״ל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לשמור על כשירות גבוהה ולהתכונן לכל תרחיש, במקביל לפעולה מתמדת להסרת איומים על ביטחון מדינת ישראל.

חטיבה 401 בתרגיל בגבול לבנון (צילום: דובר צה"ל)
