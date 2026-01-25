כיכר השבת
גורם ישראלי: השיחה בין מפקד פיקוד המרכז לרמטכ"ל - הגנה על ישראל במתקפה איראנית

ישראל וארה"ב מתאמות הגנה מפני טילים לקראת אפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן | הרמטכ"ל זמיר הבהיר בשיחות סגורות כי טרם נקבע מועד למבצע, בעוד הצבא האמריקני מתגבר כוחות באזור | השיחה אמש בין מפקד פיקוד המרכז לרמטכ"ל זמיר: תוכנית הגנה על ישראל במקרה של מתקפה איראנית (צבא) 

ישראל וארה"ב מתאמות הגנה מפני טילים לקראת אפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, כך לפי דיווח הערב ב'כאן חדשות'.

לפי הדיווח, הרמטכ"ל זמיר הבהיר בשיחות סגורות כי טרם נקבע מועד למבצע, בעוד הצבא האמריקני מתגבר כוחות באזור.

"לא נקבע תאריך למתקפה אמריקנית על איראן והכל בראש של הנשיא. מבחינתנו, הכל יכול להיות", כך אמר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בשיחות סגורות שעסקו במתיחות הביטחונית באזור.

הדברים נאמרו על רקע שיחה שקיים זמיר עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, בראד קופר, שבה דנו השניים בתיאום ההגנה המשותף בין המדינות.

ההיערכות הנוכחית מתמקדת בתרחיש סביר, בו תקיפה אמריקנית בשטח איראן תוביל לתגובה של שיגור טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל. כחלק מהכנות אלו, צפוי הצבא האמריקני לעבות את כוחותיו במזרח התיכון במהלך הימים הקרובים. במקביל, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס היום לדיון שיוקדש ברובו לסוגיה האיראנית.

למרות רמת הדריכות הגבוהה, גורם ישראלי המעורה בפרטים ציין בשיחה עם 'כאן חדשות' כי האפשרות לתקיפה אמריקנית אמנם נותרה על הפרק, אך הנשיא דונלד טראמפ טרם קיבל הכרעה סופית בנושא.

תוכן שאסור לפספס:

