מטוסי קרב של צה"ל תקפו אתמול (ראשון) תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

במסגרת התקיפות, חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. כמו כן, צה"ל תקף מבנה צבאי שמוקם במחנה ששימש את יחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

דובר צה"ל הדגיש: "פעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

כזכור, מנהיג חיזבאללה נעים קאסם, נאם בשבוע שעבר ויצא למתקפה כנגד התקיפות של צה"ל נגד יעדי חיזבאללה.

לדברי קאסם: "הצבא הישראלי לא יכול להמשיך לתקוף בלבנון, יש לנו את כל הזכויות כדי להגן על עצמנו מפני התקיפות", כאשר לאחר מכן הוא ביקש מהמדינות שערבות להסכם להתערב לטובת לבנון ונגד ישראל.

לגבי ההתפרקות מנשק, אמר מנהיג חיזבאללה: "לא נתפרק, יש לנו את הזכות להגן על עצמנו, אנחנו לא נכנע לדרישות הללו ומנגד לא נקבל את המשך התקיפות של ישראל מבלי לעשות כלום, אנחנו נציב גבולות ברורים".