צה"ל: עשרה חיילים ירדנים התקרבו לשטח הארץ; נשלל החשד לחדירה

צה"ל מסר בהמשך לאזעקה שהופעלה בפארן כי כעשרה חשודים התקרבו לשטח הארץ, ולאחר סריקות נרחבות וחסימת צירים - נשלל החשד לחדירה | מדובר ב-10 חיילים ירדנים שהתקרבו לשטח הארץ | עוד נמסר כי "האירוע הסתיים, אין חשש לאירוע ביטחוני" (צבא)

אילוסטרציה (צילום: צפריר אבוהב\פלאש90)

דובר צה"ל מסר בהמשך לאזעקה שהופעלה בפארן כי כעשרה חשודים התקרבו לשטח הארץ, ולאחר סריקות נרחבות וחסימת צירים - נשלל החשד לחדירה. עוד נמסר כי "האירוע הסתיים, אין חשש לאירוע ביטחוני". מדובר ב-10 חיילים ירדנים שהתקרבו לשטח הארץ.

הערב (שלישי) נשמעה ביישוב פארן שבערבה התרעה על חשד לחדירת מחבלים. במסגרת הפעילות המבצעית, הוקפצו לזירה יחידות מיוחדות. צה"ל חסם את הצירים באזור פארן וצומת מנוחה, וביצע סריקות נרחבות על מנת לאתר את החשודים ולוודא את טיב האירוע.

לאחר כעשרים דקות הודיעה המשטרה שנשלל החשד לאירוע ביטחוני, והכניסה לעיר אילת והיציאה ממנה נפתחו לתנועה.

כמה מהחשודים נעצרו והועברו לחקירה במערכת הביטחון. הכוחות סרקו את האזור בחיפוש אחר חשודים נוספים. בפיקוד העורף עדכנו בהמשך להתרעה שהופעלה בפארן כי "האירוע הסתיים".

