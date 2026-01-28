כיכר השבת
המזרח התיכון נערך

יועצו הבכיר של חמינאי: "כל תקיפה באיראן תחשב מלחמה - והתגובה תהייה מידיית לכיוון לב תל אביב"

עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של חמינאי, איים בציוץ הערב ברשת שהתקיפה אמריקנית לעבר איראן תחשב פתיחת מלחמה - וכי התגובה תהייה מיידית לכיוון תל אביב | במקביל גם יתר זרועות התמנון האיראני, כמו החות'ים, המיליציות בעיראק וחיזבאללה בלבנון, מאיימים שלא ישתקו מול תקיפה על איראן (אקטואליה) 

13תגובות
עלי חמינאי (צילום: shutterstock)

במזרח התיכון נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד . טרם ברור אם תקיפה שכזו תתרחש ומתי, ואם תתרחש - באיזו רמה. אבל כל השחקנים נערכים לכל תרחיש.

היום (רביעי) צייץ עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי, כי כל תקיפה אמריקנית על איראן - תוביל לתקיפה מיידית וחסרת תקדים על תל אביב.

בחשבונו ברשת X הוא כתב: "תקיפה מוגבלת היא אשליה. כל פעולה צבאית מצד ארה"ב בכל רמה תיחשב פתיחת מלחמה, והתגובה אליה תהיה מיידית ⁧וחסרת תקדים, ותכוון אל התוקפן - לכיוון לב תל אביב⁩ ולכל תומכי התוקפן".

במקביל, גם יתר זרועות התמנון של איראן, כמו המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן וחיזבאללה בלבנון - החריפו איומים בימים האחרונים ומאיימים כי יתייצבו מול כל ניסיון פגיעה באיראן, מממנת הטרור הגדולה כולל אותם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (59%)

לא (41%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
12
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
ישראל
11
האשליה היחידה היא שאיראן יכולה לאיים בלי לשלם מחיר כל פעם שהעזתם חטפתם וכל פעם שהתרברבתם נסוגתם בשקט
ינון
10
מוזר כבר חיסלו לכם גנרלים פגעו בבסיסים תקפו מתקנים ואף פעם לא פתחתם מלחמה רק ציוצים
הרץ
9
התמנון שלכם כבר מדמם חיזבאללה חוטף בלבנון החות’ים נמחצים בים האדום והמיליציות בורחות בעיראק
בכר
8
משטר שמפחד מעימות ישיר מאיים על תל אביב משטר שמתחבא מאחורי שליחים מדבר על מלחמה עולמית איראן היא מעצמת ציוצים עם צבא של מיליציות עוני
יאיר
7
העולם לא איכפט לא מישראל ולא מעשר כמואה העולם כן דואג לכול האנרגיה במזרח התיכון ששם תהיה התגובה של האיראנים
ביני
6
משטרי הטרור באיראן ובלבנון לא מבינים ריסון רק קריסה. הגיע הזמן לפירוק שיטתי של כל תשתית טרור כל מפקדה, כל מערך שיגור כל צינור מימון וכל מנגנון שלטוני שמפעיל אלימות לא עוד מכות סמליות אלא חיסול היכולת לפעול בכלל
עידן
5
הגיע הרגע למאבק חסר פשרות בטרור מאבק של פירוק שלטון הרשע ייבוש מקורות כוחו ושלילת כל לגיטימציה מוסרית ובינלאומים
נחמן
4
למחות את זכר עמלק אחת ולתמיד
זה הרגע
3
כל תגובה לתל אביב יביא סוף על אירן
צבי
2
רק נס משמים יציל אותנו מאירן
חיים
1
למה כשהאמריקאים תוקפים את איראן אז הם תוקפים אותנו. שיתקפו את ארה"ב...
לא מבין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר