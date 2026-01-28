במזרח התיכון נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד איראן. טרם ברור אם תקיפה שכזו תתרחש ומתי, ואם תתרחש - באיזו רמה. אבל כל השחקנים נערכים לכל תרחיש.

היום (רביעי) צייץ עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי, כי כל תקיפה אמריקנית על איראן - תוביל לתקיפה מיידית וחסרת תקדים על תל אביב.

בחשבונו ברשת X הוא כתב: "תקיפה מוגבלת היא אשליה. כל פעולה צבאית מצד ארה"ב בכל רמה תיחשב פתיחת מלחמה, והתגובה אליה תהיה מיידית ⁧וחסרת תקדים, ותכוון אל התוקפן - לכיוון לב תל אביב⁩ ולכל תומכי התוקפן".

במקביל, גם יתר זרועות התמנון של איראן, כמו המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן וחיזבאללה בלבנון - החריפו איומים בימים האחרונים ומאיימים כי יתייצבו מול כל ניסיון פגיעה באיראן, מממנת הטרור הגדולה כולל אותם.