בתקיפה בדרום לבנון

צה"ל חיסל את אחראי ארטילריה של החיזבאללה במרחב יאנוח | צפו

צה"ל תקף הבוקר רכב במרחב יאנוח בדרום לבנון, וחיסל את המחבל אחמד עלי סלאמי ששימש כאחראי ארטילריה מארגון הטרור חיזבאללה | בתקיפה נהרג גם ילד בן 4 וצה"ל הביע צער על כך (צבא)

הרכב לאחר התקיפה (צילום: לפי סעיף 27א)

תקף מוקדם יותר היום (שני) במרחב יאנוח בדרום לבנון, וחיסל את המחבל אחמד עלי סלאמי ששימש כאחראי ארטילריה מארגון הטרור .

לפי דובר צה"ל, לאורך המלחמה, המחבל קידם מתווי ירי רבים לעבר כוחות צה"ל ומדינת ישראל, ובעת האחרונה המחבל פעל לשיקום מערך הארטילריה של ארגון הטרור מתוך אוכלוסייה אזרחית בלבנון.

צה"ל מציין בהודעתו כי "מוכרת הטענה לפיה בתקיפה נהרגו מספר בלתי מעורבים", וזה בשל הדיווחים כי בתקיפה נהרגו גם חסן ג'אבר ועלי ג'אבר - בן ה-4, בנו ונכדו של ראש עיריית יאנוח.

דובר צה"ל מדגיש כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. האירוע מתוחקר".

לסיום, דובר צה"ל מוסיף כי "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

