6 חמקנים בקפריסין: בריטניה מציבה את "רוחות הרפאים" מול האויב

בעוד המזרח התיכון שרוי במתיחות ביטחונית מתמשכת, בריטניה מבצעת צעד אופרטיבי דרמטי המשנה את מאזן הכוחות באזור. שישה מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35B נחתו בבסיס אקרוטירי הבריטי בקפריסין, במסגרת הצבה אסטרטגית שמסמנת עליית מדרגה משמעותית ביכולות ההתקפיות והמודיעיניות של חיל האוויר המלכותי באזור. המהלך מגיע בתקופה שבה מדינות המערב מחזקות את נוכחותן הצבאית מול איומים אזוריים משתנים.

ה-F-35B, המכונה "רוח הרפאים" של חיל האוויר המלכותי, אינו סתם מטוס קרב נוסף. מדובר במרכז איסוף מודיעין מעופף המצויד ביכולות היתוך נתונים בזמן אמת, כפי שדיווחו ה"טיימס" הלונדוני ומערכת World Defense News. המטוסים הללו מסוגלים לזהות מטרות אויב במרחבים מוגנים ובאזורים מאוימי נ"מ מבלי להיחשף, תוך שהם הופכים לצומת קריטי ברשת המידע הצבאית. היכולת הזו קריטית במיוחד בזירה המזרח-תיכונית, שבה מערכות הגנה אווירית מתקדמות מאיימות על חופש התמרון האווירי.

חמקנים בפעילות ( צילום: By N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134873202 )

שילוב קטלני: חמקנות ועוצמת אש 1,800 ק"מ של נחילי אימה: הנשק שירעיד את טהרן דוד הכהן וב. ניסני | 11:03 המתיחות גוברת: נתניהו מאותת לטהרן בסרטון טיקטוק - ארה"ב מוכנה לפעולה דני שפיץ | 12:29 הצבת החמקנים בבסיס אקרוטירי יוצרת שילוב מבצעי ייחודי עם מטוסי הטייפון המוצבים כבר בבסיס. בעוד ה-F-35B מסמן מטרות בחשאיות תוך ניצול יכולות החמקנות שלו, מטוסי הטייפון מגבים אותו עם טילי Meteor להשמדה מעבר לאופק ופצצות Paveway 4 מדויקות. מערכת היחסים המבצעית בין שני סוגי המטוסים הופכת את הבסיס הבריטי למכונת מלחמה משומנת, המסוגלת לבצע מגוון רחב של משימות - מתקיפות מדויקות ועד לדיכוי הגנה אווירית. על פי הדיווחים, ה-F-35B שהוצב בקפריסין הוא הדגם המתקדם ביותר של לוקהיד מרטין, המאפשר המראה ממסלולים קצרים ונחיתה אנכית. יכולת זו מעניקה גמישות מבצעית חסרת תקדים, במיוחד בתרחישים שבהם מסלולי המראה עלולים להיפגע. הנוכחות המחוזקת בקפריסין, בתיאום עם ארה"ב, מבססת ציר הגנה רב-לאומי שמסוגל לשתק כל איום ולייצב את הזירה בתוך שניות.

מטוסי טייפון בתרגיל "דגל אדום 2026" ( צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה | חשבון רשמי )

סיכום פעילות צבאית בריטניה - צילום: צבא בריטניה | חשבון רשמי סיכום פעילות צבאית בריטניה | צילום: צילום: צבא בריטניה | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:46 סיכום פעילות צבאית בריטניה ( צילום: צבא בריטניה | חשבון רשמי )

מאזן כוחות אזורי חדש

ההצבה הבריטית בקפריסין משקפת מגמה רחבה יותר של חיזוק נוכחות מערבית במזרח התיכון. בריטניה, שכבר מפעילה צי של 75 מטוסי F-35 עד שנת 2033 לפי הצהרות משרד ההגנה, מציבה את עצמה כשחקן מרכזי בשמירה על היציבות האזורית. המטוסים החמקניים, המסוגלים לפעול מנושאת המטוסים HMS Queen Elizabeth ומבסיסים יבשתיים כאחד, מעניקים לממלכה את היכולת להקרין עוצמה בכל נקודה על הגלובוס.

עבור ישראל, ההצבה הבריטית בקפריסין מהווה גורם מייצב נוסף באזור. הנוכחות של כוחות מערביים מתקדמים בסמוך לגבולות ישראל תורמת להרתעה האזורית ומחזקת את שיתוף הפעולה המודיעיני והמבצעי בין בעלות הברית. יחד עם זאת, המהלך גם מעורר שאלות לגבי התיאום בין הכוחות השונים הפועלים באזור ואופן ההתמודדות עם איומים משתנים.

מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים ( צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי )

טכנולוגיה מתקדמת בשירות האסטרטגיה

ה-F-35B מייצג את פסגת הטכנולוגיה האווירית המערבית. המטוס משלב מערכות אלקטרו-אופטיות מתקדמות, חיישני מכ"ם חמקניים ויכולות מלחמה אלקטרונית שמאפשרות לו לפעול בסביבות מאוימות ביותר. מנועי ה-EJ-200 המתקדמים, שכבר השלימו למעלה משני מיליון שעות עבודה במטוסי הטייפון, מעניקים למטוס את יכולת התימרון הקטלנית שלו.

הצבת המטוסים בקפריסין מהווה גם הזדמנות לצבירת ניסיון מבצעי בתנאים אמיתיים. הטייסים הבריטים יוכלו לתרגל תרחישים מורכבים בסביבה המזרח-תיכונית, תוך שיתוף פעולה עם כוחות אמריקאיים ובעלי ברית אחרים. הניסיון הזה יהיה קריטי להבטחת מוכנות מבצעית מלאה בעת הצורך.

המהלך הבריטי מצטרף למגמה גלובלית של התחמשות במטוסי חמקן. לפי הערכות לוקהיד מרטין, עד שנת 2030 יפעלו למעלה מ-300 מטוסי F-35 באזור אסיה-פסיפיק בלבד, כאשר מדינות נוספות ברחבי העולם מצטרפות למועדון המצומצם של מפעילות החמקנים. ההצבה בקפריסין מבהירה כי בריטניה נחושה לשמור על מעמדה כמעצמה צבאית מובילה, גם בעידן של אתגרים ביטחוניים משתנים.