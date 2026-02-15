כיכר השבת
מי היה על הכוונת? צה"ל תקף מחבלי ג'יהאד איסלאמי על כביש ביירות-דמשק; 4 חוסלו

צה"ל הודיע הערב שתקף מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי בכביש ביירות-דמשק במרחב מג'דל ענג'ר שבלבנון, הצבא לא מסר פרטים נוספים | בתיעוד שהופץ מהזירה נראה רכב עולה באש | מקורות אמרו כי הרכב נסע לכיוון סוריה, ומקור ביטחוני לבנוני מסר כי יש ארבעה הרוגים (צבא)

זירת החיסול בגבול סוריה
זירת החיסול בגבול סוריה| צילום: צילום: רשתות ערביות
זירת החיסול בגבול סוריה (צילום: רשתות ערביות)

צה"ל הודיע הערב (ראשון) שתקף מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור מג'דל ענג'ר שבאל-בקעא בלבנון, סמוך לגבול סוריה. תמונות שהגיעו מהזירה מראות רכב פרטי שעולה באש לאחר שככל הנראה ספג טיל מכלי טיס של חיל האוויר. לפי התיעודים למקום הגיעו כוחות הצלה ומשטרה. בלבנון דווח לאחר התקיפה כי ארבעה בני אדם נהרגו.

רשת "אל מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה כי כטב"ם תקף את המחבלים שנסעו ברכב. בתיעוד שהופץ מהזירה נראה רכב עולה באש. מקורות אמרו לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי הרכב נסע לכיוון סוריה, ומקור ביטחוני לבנוני מסר כי יש ארבעה הרוגים.

מג'ל ענג'ר היא עיירה סונית שנמצאת במרחק של כ-33 ק"מ ממטולה, סמוך לגבול סוריה. באזור מתחברים כביש בעלבכ-מרג' עיון עם הכביש הבינלאומי המקשר בין ביירות לדמשק. עקב מיקומה, העיירה משמשת למעבר סחורות בין סוריה ללבנון, ומשם למדינות ערב - וקיימים בה משרדים רבים של חברות ייבוא וייצוא.

במקביל, לפני כשבוע כוח של יחידה מיוחדת של צה"ל פעל קילומטרים מגבול לבנון ועצר בכיר בארגון הטרור של הג'מאעה האיסלאמית. בנוסף, באותו יום חוסלו שני מחבלים של חיזבאללה – אחד מהם על ידי צלף של צה"ל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

