צה"ל הודיע הערב (ראשון) שתקף מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור מג'דל ענג'ר שבאל-בקעא בלבנון, סמוך לגבול סוריה. תמונות שהגיעו מהזירה מראות רכב פרטי שעולה באש לאחר שככל הנראה ספג טיל מכלי טיס של חיל האוויר. לפי התיעודים למקום הגיעו כוחות הצלה ומשטרה. בלבנון דווח לאחר התקיפה כי ארבעה בני אדם נהרגו.

רשת "אל מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה כי כטב"ם תקף את המחבלים שנסעו ברכב. בתיעוד שהופץ מהזירה נראה רכב עולה באש. מקורות אמרו לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי הרכב נסע לכיוון סוריה, ומקור ביטחוני לבנוני מסר כי יש ארבעה הרוגים.

מג'ל ענג'ר היא עיירה סונית שנמצאת במרחק של כ-33 ק"מ ממטולה, סמוך לגבול סוריה. באזור מתחברים כביש בעלבכ-מרג' עיון עם הכביש הבינלאומי המקשר בין ביירות לדמשק. עקב מיקומה, העיירה משמשת למעבר סחורות בין סוריה ללבנון, ומשם למדינות ערב - וקיימים בה משרדים רבים של חברות ייבוא וייצוא.

במקביל, לפני כשבוע כוח של יחידה מיוחדת של צה"ל פעל קילומטרים מגבול לבנון ועצר בכיר בארגון הטרור של הג'מאעה האיסלאמית. בנוסף, באותו יום חוסלו שני מחבלים של חיזבאללה – אחד מהם על ידי צלף של צה"ל.