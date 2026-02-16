כיכר השבת
שב״כ ומשטרה עצרו אזרח ישראלי שאסף מודיעין על שר הביטחון לשעבר יואב גלנט

שירותה ביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו אזרח ישראלי שאסף מודיעין על שר הביטחון לשעבא יואב גלנט | החשוד נעצר בזמן איסוף המודיעין (ביטחון)

שר הביטחון יואגב גלנט (צילום: משרד הביטחון)

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מרחב מנשה בבמשטרת ישראל, נעצר לחקירה בשבועות האחרונים פארס אבו אלהיג׳א, תושב כאוכב אבו אלהיג׳א, שנתפס בעודו מבצע משימת איסוף מודיעין למול שר הביטחון לשעבר .

במהלך חקירתו בשב״כ ובמשטרה, התקבל מידע לפיו עמד בקשר עם גורם זר, ואף העריך כי מדובר בגורם מודיעין איראני, וכי קיבל כסף תמורת ביצוע משימות שונות עבורו לרבות איסוף מודיעין לפגיעה בביטחון המדינה.

אותו גורם זר אכן זוהה ע״י שב״כ כגורם מודיעין איראני. בתום חקירתו, הוגש היום (שני) כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה ע״י פרקליטות מחוז חיפה.

משירות הביטחון הכללי נמסר: "בשנים האחרונות, ומאז מבצע ״עם כלביא״ בפרט, אנו עדים להתגברות המאמצים של גורמים איראניים לגיוס והפעלת אזרחים בשטח מדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות בפעילות מסוג זה וימשיכו לפעול על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפגיעה בביטחון המדינה ואזרחיה".

