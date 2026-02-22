לפנות בוקר (ראשון), בפעילות משותפת של מרחב יהודה במחוז ש"י וכוח צה״ל מחטמ״ר יהודה בהכוונת פיקוד מרכז, נעצר חשוד פלסטיני לחקירת המשטרה.

לאחר שהבשילה הפעילות המקדימה נגד חשודים בהפצת חומרי הסתה, על ידי מודיעין פקמ"ז של צה"ל ונאספו ראיות למעשיהם, פעלו במהלך היממה האחרונה כאמור, לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ בכפר הפלסטיני ח׳רסה תוך הכוונה מודיעינית של מרחב יהודה. במהלך פעילות זו, נעצר חשוד, תושב המקום בשנות ה-20 לחייו והמזוהה עם ארגון הטרור חמאס, בעבירות הסתה כנגד מדינת ישראל ברשתות החברתיות במהלך החודשים האחרונים.

לפי הודעת המשטרה, בין פרסומיו שנוטרו ברשת, נראה סרטון מזירת פיגוע הירי בצומת רמות שבירושלים, זאת בצירוף הכיתוב: ״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״.

בפרסומים נוספים הלל ושיבח רבי מרצחים בהם את המחבל אבראהים אלנבלוסי, שהיה ממפקדי חוליית הטרור ׳גוב האריות׳ וחוסל ע״י כוחות צה״ל. בנוסף, בכותרת הפרופיל האישי של החשוד ברשת ציין, ״תשבעו לי בכבודכם, אל תניחו את הרובה״.

החשוד שנעצר הועבר לחקירה בתחנת חברון בגין העבירה של הסתה לטרור ועבירות נוספות. עוד במהלך פעילותם של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ הודבק שלט אזהרה סביב ביתו של החשוד, שמטרת תוכנו התראה בקרב תושבי האזור. על השלט נכתב:

"כוחות הביטחון הישראליים, עוקבים אחר מה שמפורסם במרשתת. פרסום תכנים מסיתים או כתיבה והפצה של חומרים מסיתים, נחשבים לעבירת טרור ועלולים להוביל למעצר כפי שקרה בבית זה, ׳ראו הוזהרתם׳."