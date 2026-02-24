כיכר השבת
אחרי מרדף ממושך: החשוד בניסיון הדריסה הסגיר את עצמו לידי הצבא

המשטרה וצה"ל עדכנו כי החשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר היום סמוך למחסום המנהרות הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון | הרקע לאירוע נבדק | החשוד נמלט מהזירה לאחר שפגע בניידת משטרה, והתבצע מרדף לאיתורו (ביטחון)

מעצר חשוד. אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

שעות לאחר ניסיון הדריסה שאירע אחר הצהריים (שלישי) סמוך למחסום המנהרות החשוד בניסיון הדריסה הסגיר עצמו לידי כוחות הביטחון והועבר לחקירה במחוז ש״י.

במהלך האירוע שהתרחש סמוך למחסום המנהרות, שוטרי סיור תחנת עציון במרחב יהודה זיהו רכב חשוד שנמלט תוך שפגע בניידת משטרה וסיכן את השוטרים. כוחות הביטחון בפיקוד חטיבת עציון פתחו במרדף לאיתור החשוד.

על פי הודעת המשטרה, "בהמשך לניסיון פיגוע הדריסה סמוך למחסום המנהרות, במהלכו שוטרי סיור תחנת עציון במרחב יהודה זיהו כלי רכב של מחבל, אשר נמלט תוך שפגע בניידת משטרה וסיכן את השוטרים בנקודה, כוחות הביטחון בפיקוד חטיבת עציון פתחו במרדף לאיתורו".

במסגרת פעילות של המנהל האזרחי וממת״ש מחוז ש״י, המחבל הסגיר עצמו לידי כוחות הביטחון ונעצר לחקירה. "בשלב זה כלל כיווני החקירה נבדקים", נמסר.

