שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה מיוחדת בעקבות מבצע 'שאגת הארי' אליו יצאו ישראל וארצות הברית כנגד מטרות טרור ושלטון ברחבי איראן, עם איום ברור וחד משמעי כנגד דמויות נוספות בשלטון האיראני וארגוני טרור שינסו להתערב במלחמה. צפו בהצהרה המלאה.

ההצהרה המלאה

"אזרחי ישראל, הבוקר פתחה מדינת ישראל במבצע ״שאגת הארי״, יחד עם ארצות הברית ובתיאום מלא עמה, נגד יעדים באיראן - כדי להסיר איום מיידי על ביטחון ישראל ועל יציבות האזור והעולם.

אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על המנהיגות והובלת ההחלטות ועל יצירת השותפות ההיסטורית עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לתקיפה המשותפת באיראן, ואת הרמטכ״ל ובכירי צה״ל על התכנון ובניית הכוח - בהתאם ליעדי המלחמה - ואת חיילי צה״ל על ביצוע מהלך הפתיחה המבריק והעוצמתי.

מדינת ישראל לא המתינה לרגע שבו האיום יתממש. פעלנו כדי למנוע ממשטר קיצוני ורצחני להחזיק ביכולות שמסכנות את ישראל ואת העולם כולו.

חשוב להבהיר: זו אינה מלחמה נגד העם האיראני. המאבק שלנו הוא נגד משטר האייתולות - משטר שמפיץ טרור, מערער את האזור ומדכא את אזרחיו. העם האיראני אינו אויבנו.

כעת עומדת בפני העם האיראני הזדמנות היסטורית - לראשונה מזה 47 שנים - להשתחרר משלטון הדיכוי.

המשטר האיראני פועל שנים להשגת נשק גרעיני ולבניית מערך טילים שמטרתו לפגוע בישראל ולאיים על העולם החופשי. מדינת ישראל לא תאפשר זאת.

מי שמאיים להשמיד את ישראל - לא יקבל חסינות. כל גורם של המשטר האיראני הוא יעד.

מבצע ״שאגת הארי״ תוכנן במשך חודשים ארוכים. כלל זרועות מערכת הביטחון גויסו - צה״ל, קהילת המודיעין, מערכי ההגנה והעורף - ופועלים כעת יחד להכרעת האיום.

אני מאמין וסומך על טייסי חיל האוויר, על צוותי הקרקע והמכונאים, על אנשי ונשות המודיעין, על חיילי פיקוד העורף ועל לוחמי צה״ל הגיבורים בכל הזירות, שפועלים גם בשעה זו באומץ ובמקצועיות למען ביטחון מדינת ישראל.

צה״ל ערוך ומוכן בכל הזירות. נגן על אזרחי ישראל ונגיב בעוצמה לכל ניסיון לפגוע בנו. מי מאויבינו שינסה להתערב - ישלם מחיר כבד מאוד.

אזרחי ישראל, אנו נכנסים לימי לחימה מורכבים. נדרשים סבלנות, אחריות ומשמעת אזרחית. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולגלות חוסן ואחדות.

בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנו פועלים בשיקול דעת ובאחריות מלאה למען ביטחונכם.

בזכות צור ישראל וצבא ההגנה לישראל - ננצח!

עם ישראל חי!".