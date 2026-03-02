המעקב והחיסול הדרמטי החזית הצפונית: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה בלבנון | צפו בתיעוד דובר צה"ל פרסם תיעוד של חיסול מחבלי חיזבאללה בלבנון לאחר שארגון הטרור הצטרף ללחימה ושיגר רקטות וכטב"מים לעבר ישראל • צפו בתיעוד (צבא וביטחון)