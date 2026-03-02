החזית הצפונית: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה בלבנון | צפו בתיעוד

המעקב והחיסול הדרמטיהחזית הצפונית: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה בלבנון | צפו בתיעודדובר צה"ל פרסם תיעוד של חיסול מחבלי חיזבאללה בלבנון לאחר שארגון הטרור הצטרף ללחימה ושיגר רקטות וכטב"מים לעבר ישראל • צפו בתיעוד (צבא וביטחון)בנב. ניסניכיכר השבת | 07:23צפו בתיעוד - צילום: דובר צה"לצפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:10צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)צה"לחיזבאללהחיסולמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (90%)לא (10%)תוכן שאסור לפספס:איראן תקפה בסיס בריטי בקפריסין • הקשר לנחיתת כנף ציון בברליןדוד הכהן וב. ניסני|08:23כדור אש במדבר: צפו בתיעוד התרסקות ה-F-15 האמריקנידוד הכהן וב. ניסני|08:02"סעודיה מצטרפת ללחימה" | הכירו את הצבא שמבקש לעצב את מאזן הכוחות האזוריאבישי לוי|08:02 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:אחרי האסון הכבד בבית שמש: הדגש "הקריטי" של פיקוד העורףנחמן שטרנהרץ|02.03.26החבורה שלא חוסלה: "המועצה הזמנית" התכנסה לבחירת מחליף לחמינאידוד הכהן|02.03.26צפו ב"יהלום הכחול": הטיל של רפאל שהחריב את שמי איראןדוד הכהן וב. ניסני|01.03.26
