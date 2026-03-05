צה"ל תקף הבוקר (חמישי) בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.
בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה.
במערכת הביטחון הדגישו כי: "המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".
"טרם התקיפה", נמסר מדובר צה"ל: "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.
"צה״ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
רשת 'אל-חדת' דיווחה הלילה כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו דירה במחנה הפליטים אל-בדאווי שבלבנון. על פי הדיווח, יעד החיסול היה בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בלבנון, וואסים עטאללה.
