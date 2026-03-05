כיכר השבת
בדאחייה ובדרום לבנון | צה"ל השלים גל תקיפות נגד  מפקדות  חיזבאללה

במהלך הלילה: צה״ל המשיך לתקוף בביירות ובדרום לבנון מפקדות נוספות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה | דיווח: בכיר חמאס חוסל בביתו שבלבנון (חדשות)

צפו בתיעוד מהתקיפות בלבנון
תקף הבוקר (חמישי) בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור .

בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה.

במערכת הביטחון הדגישו כי: "המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".

"טרם התקיפה", נמסר מדובר צה"ל: "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

"צה״ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

גרפיקה של המפקדה שבשימוש היחידה האווירית

רשת 'אל-חדת' דיווחה הלילה כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו דירה במחנה הפליטים אל-בדאווי שב. על פי הדיווח, יעד החיסול היה בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בלבנון, וואסים עטאללה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

