צה"ל תקף הבוקר (חמישי) בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.

בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה. במערכת הביטחון הדגישו כי: "המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל". "טרם התקיפה", נמסר מדובר צה"ל: "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צפו בתיעוד: כך נערכת המשטרה לפגיעה ישירה בסימטאות המובילות לכותל המערבי קובי רוזן | 07:58 חושפים תשתיות חיזבאללה | תיעוד ראשון: לוחמי צה"ל חזרו לפעול קרקעית בלבנון קובי אטינגר | 07:44 "צה״ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

גרפיקה של המפקדה שבשימוש היחידה האווירית

רשת 'אל-חדת' דיווחה הלילה כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו דירה במחנה הפליטים אל-בדאווי שבלבנון. על פי הדיווח, יעד החיסול היה בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בלבנון, וואסים עטאללה.