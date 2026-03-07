חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלים בליל שבת גל תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

אחת התקיפות המרכזיות במסגרת גל התקיפות בוצעה לעבר חמ״ל ההגנה האווירית של חיל האוויר במשמרות המהפכה, שמטרתו יצירת תמונה אווירית והגנה על שמי איראן. מדובר בחמ״ל ההגנה האווירית המרכזי ביותר של חיל האוויר של משמרות המהפכה.

נוסף על כך, הותקפו מערכות הגנה אוויריות, מפקדות, מחסנים לוגיסטיים ומבנים נוספים של משטר הטרור, שהוקמו בסמוך לחמ"ל.

כמו כן, חיל האוויר תקף אתר נוסף ששימש את משטר הטרור לייצור ושיגור של טילים בליסטיים ובתוכו מחסני אמצעי לחימה של יחידת 'כוח קדס'.

דובר צה"ל הדגיש: "תקיפת חמ״ל ההגנה האווירית מעמיקה עוד יותר את הפגיעה במערכות ההגנה וביכולות הפיקוד והשליטה של המשטר. צה"ל ימשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".