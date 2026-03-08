כוחות חטיבת שומרון המשיכו במהלך סוף השבוע לפעול בשטח לסיכול טרור במקביל לביצוע משימות ההגנה השוטפות.
במהלך סוף השבוע האחרון, השלימו הכוחות מספר מבצעים לסיכול טרור ב-13 כפרים שונים.
במסגרת הפעילות, נעצרו 8 מבוקשים ונתפסו אמצעי לחימה, בהם שלושה נשקים מאולתרים מסוג 'קרלו', סכינים וציוד צבאי נוסף.
בנוסף, הושלם מבצע מוסק שארך יומיים במרחב הכפר ג'בע.
במקביל, כוחות המילואים השלימו מבצע גדודי לתחקור חשודים בכפר תלפית.
בכפר בית פוריק, במסגרת מבצע שעודנו מתנהל במרחב, נסרקו יותר מ-800 מבנים, הוחרמו שישה כלי רכב גנובים, נעצרו מבוקשים ותוחקרו חשודים נוספים.
