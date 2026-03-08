כיכר השבת
סופ״ש בחטיבת שומרון

מבצע מוסק, סריקות של יותר מ-1,000 מבנים ופעילות ב-13 כפרים במקביל

כוחות חטיבת שומרון המשיכו בסוף השבוע לפעול בשטח לסיכול טרור והשלימו מספר מבצעים ב-13 כפרים שונים | במסגרת הפעילות, נעצרו 8 מבוקשים ונתפסו אמצעי לחימה | תיעוד (צבא)

פעילות כוחות חטיבת שומרון במהלך סוף השבוע האחרון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת שומרון המשיכו במהלך סוף השבוע לפעול בשטח לסיכול טרור במקביל לביצוע משימות ההגנה השוטפות.

במהלך סוף השבוע האחרון, השלימו הכוחות מספר מבצעים לסיכול טרור ב-13 כפרים שונים.

במסגרת הפעילות, נעצרו 8 מבוקשים ונתפסו אמצעי לחימה, בהם שלושה נשקים מאולתרים מסוג 'קרלו', סכינים וציוד צבאי נוסף.

פעילות כוחות חטיבת שומרון במהלך סוף השבוע האחרון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת שומרון במהלך סוף השבוע האחרון (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הושלם מבצע מוסק שארך יומיים במרחב הכפר ג'בע.

במקביל, כוחות המילואים השלימו מבצע גדודי לתחקור חשודים בכפר תלפית.

בכפר בית פוריק, במסגרת מבצע שעודנו מתנהל במרחב, נסרקו יותר מ-800 מבנים, הוחרמו שישה כלי רכב גנובים, נעצרו מבוקשים ותוחקרו חשודים נוספים.

אמצעי הלחימה והציוד הצבאי שהוחרמו (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה והציוד הצבאי שהוחרמו (צילום: דובר צה"ל)

