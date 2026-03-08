כיכר השבת
"מצפון לנהר הליטאני"

אחרי האזעקות בצפון: דובר צה"ל בערבית הוציא הודעת אזהרה נוספת

המלחמה מול חיזבאללה נמשכת בכל העוצמה: לאחר האזעקות הבוקר, דובר צה"ל בשפה הערבית הוציא לפני זמן קצר, הודעת פינוי דחופה לתושבי דרום לבנון | צפו בהודעה המלאה (חדשות מלחמה)

ההודעה של אדרעי
ההודעה של אדרעי| צילום: צילום: דו"צ
ההודעה של אדרעי (צילום: דו"צ)

מבצע שאגת הארי: לפני זמן קצר (ראשון) נשמעו התרעות במספר יישובים בצפון, בשל חדירת כלי טיס עוין מדרום .

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי מוציא התרעה דחופה לתושבי דרום לבנון הנמצאים מדרום לנהר הליטני.

לדבריו: "התקיפות נמשכות; צה"ל פועל בעוצמה רבה באזור, ולכן למען ביטחונכם אנו שבים וקוראים לכם לפנות את בתיכם מיד ולהתפנות מיד מצפון לנהר הליטני".

עוד אמר אדרעי: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי , מתקניו או אמצעי הלחימה שלו – מסכן את חייו. למען ביטחונכם וביטחון משפחותיכם, עליכם לעבור מיד מצפון לנהר הליטני".

לסיום הבהיר אדרעי: "הישארות מדרום לנהר הליטני עלולה לסכן את חייכם ואת חיי משפחותיכם. שימו לב: כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם".

