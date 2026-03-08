אחרי האזעקות בצפון: דובר צה"ל בערבית הוציא הודעת אזהרה נוספת

מבצע שאגת הארי: לפני זמן קצר (ראשון) נשמעו התרעות במספר יישובים בצפון, בשל חדירת כלי טיס עוין מדרום לבנון.

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי מוציא התרעה דחופה לתושבי דרום לבנון הנמצאים מדרום לנהר הליטני.

לדבריו: "התקיפות נמשכות; צה"ל פועל בעוצמה רבה באזור, ולכן למען ביטחונכם אנו שבים וקוראים לכם לפנות את בתיכם מיד ולהתפנות מיד מצפון לנהר הליטני".

עוד אמר אדרעי: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו – מסכן את חייו. למען ביטחונכם וביטחון משפחותיכם, עליכם לעבור מיד מצפון לנהר הליטני".

לסיום הבהיר אדרעי: "הישארות מדרום לנהר הליטני עלולה לסכן את חייכם ואת חיי משפחותיכם. שימו לב: כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם".