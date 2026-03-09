המערכה מתרחבת: לוחמי צה"ל החלו בפשיטה ממוקדת בדרום לבנון

דובר צה"ל מעדכן כי במהלך הלילה (שני), כוחות צוות קרב חטיבתי בפיקוד אוגדה 36, יצאו לפשיטה ממוקדת במרחב בדרום לבנון.
במסגרת הפשיטה, הכוחות פועלים לאיתור ותקיפת תשתיות טרור וחיסול מחבלים בדרום לבנון. בטרם כניסת הכוחות, הופעלה אש מסיבית והותקפו מטרות טרור רבות במרחב מהאוויר ומהיבשה.
בצה"ל מציינים כי "פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס הגנה קדמית שתייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון".
עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
