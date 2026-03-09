כיכר השבת
חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור

המערכה מתרחבת: לוחמי צה"ל החלו בפשיטה ממוקדת בדרום לבנון

כוחות צוות קרב באוגדה 36 החלו בפשיטה ממוקדת לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון (צבא)

כוחות צה"ל בגבול לבנון (צילום: Ayal Margolin/Flash90)

דובר צה"ל מעדכן כי במהלך הלילה (שני), כוחות צוות קרב חטיבתי בפיקוד אוגדה 36, יצאו לפשיטה ממוקדת במרחב בדרום לבנון.

במסגרת הפשיטה, הכוחות פועלים לאיתור ותקיפת תשתיות טרור וחיסול מחבלים בדרום לבנון. בטרם כניסת הכוחות, הופעלה אש מסיבית והותקפו מטרות טרור רבות במרחב מהאוויר ומהיבשה.

בצה"ל מציינים כי "פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס הגנה קדמית שתייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון".

עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

כיכר השבת
