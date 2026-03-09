כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, משרד הביטחון מפרסם את היקף הרכבת האווירית שמופעלת מתחילת המבצע: כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל.
מדובר במבצע שינוע רחב היקף, שמתנהל תחת אש ובמקביל להתקדמות מבצע "שאגת הארי" וההיערכות לשלבים הבאים של המערכה.
הרכבת האווירית צפויה להתעצם בתקופה הקרובה, ע"פ הנחיית שר הביטחון, ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם.
הרכבת האווירית מובלת ע"י מנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון, באמצעות יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי, משלחות הרכש של המשרד בארה"ב ובגרמניה ואגף התכנון ובניין הכח בצה"ל. למבצע שותפות גם רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית.
