הרכבת האווירית של משרד הביטחון מתחילת המבצע: 50 מטוסי מטען עם 1,000 טונות של אמל"ח וחימושים נחתו בישראל | צפו כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)