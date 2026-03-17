צה"ל מרחיב את התמרון הקרקעי בלבנון: אוגדה 36 הצטרפה ללחימה מול חיזבאללה

כוחות אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית בדרום לבנון | שר הביטחון: "הנחינו את צה"ל להרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון" (צבא וביטחון)

תיעוד מהיערכות כוחות אוגדה 36
תיעוד מהיערכות כוחות אוגדה 36| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מהיערכות כוחות אוגדה 36 (צילום: דובר צה"ל)

התמרון הקרקעי מתרחב: כוחות אוגדה 36 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעד נוסף בדרום להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.

במקביל לאוגדה 91, ובהמשך למשימתם הקודמת, הכוחות ממשיכים את מאמץ ביסוס ההגנה הקדמית לצורך הסרת האיומים ויצירת שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון.

בטרם כניסת הכוחות, תקף באמצעות ארטילריה וכלי טיס של חיל האוויר מטרות טרור רבות במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

כזכור, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע אתמול בהערכת מצב בצפון על פתיחת שלב התמרון הקרקעי בדרום לבנון.

לדברי כ"ץ: "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון. מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם - לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

כ"ץ הוסיף: "רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון - בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס ברפיח, בית חאנון ומנהרות הטרור בעזה".

אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגדה 36 בדרך ללבנון (צילום: דובר צה"ל)

