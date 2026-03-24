תקיפת המעבר (צילום: דובר צה"ל)
צה"ל תקף במהלך הלילה (שלישי) מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני.
מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה השתמשו במעבר שהותקף להעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.
תקיפתו מתווספת למעברים נוספים שהותקפו לאורך השבוע האחרון.
דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
