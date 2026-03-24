כיכר השבת
"שאגת הארי"

צה"ל תקף מעבר מרכזי נוסף בנהר הליטאני ששימש את חיזבאללה | צפו בתקיפה

תקיפת המעבר| צילום: דובר צה"ל
תקיפת המעבר (צילום: דובר צה"ל)

תקף במהלך הלילה (שלישי) מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור לנוע מצפון לדרום .

מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה השתמשו במעבר שהותקף להעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

תקיפתו מתווספת למעברים נוספים שהותקפו לאורך השבוע האחרון.

דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

