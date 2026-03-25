תיעוד מלבנון: לוחמי צה"ל חיסלו מחבל חיזבאללה חמוש בRPG

כוחות אוגדה 36 ממשיכים להעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון | חוסלו מחבלים והושמדו מפקדות בהן נמצאו אמצעי לחימה של חיזבאללה (צבא וביטחון)

השמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה. כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 השמידו מחסן אמצעי לחימה.

ב ציינו כי לאחר התקיפה זוהו מספר מחבלים שברחו מהמחסן וחיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות.

המחבל החמוש בRPG שחוסל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני השמידו מפקדות של ארגון הטרור , בהן אותרו אמצעי לחימה רבים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

הכוחות חיסלו מחבל חמוש בנשק מסוג RPG וקלצ'ניקוב, שהתקרב למרחב בו הכוחות פועלים.

כוחות אוגדה 36 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

