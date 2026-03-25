תיעוד מלבנון: לוחמי צה"ל חיסלו מחבל חיזבאללה חמוש בRPG

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה. כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 השמידו מחסן אמצעי לחימה.

בצה"ל ציינו כי לאחר התקיפה זוהו מספר מחבלים שברחו מהמחסן וחיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות.

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני השמידו מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן אותרו אמצעי לחימה רבים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

הכוחות חיסלו מחבל חמוש בנשק מסוג RPG וקלצ'ניקוב, שהתקרב למרחב בו הכוחות פועלים.