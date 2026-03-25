כיכר השבת
"לא מגיבים לטרור"

מפקד פיקוד המרכז נפגש עם ראשי רשויות - וזה מה שהוא אמר להם | צפו

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נפגש עם ראשי רשויות ואמר להם: "המסר ברור - לא מגיבים לטרור, מקדימים אותו ומכריעים אותו" | אלוף בלוט: "שיתוף הפעולה ההדוק אתכם - ראשי המועצות בגזרה, הוא מרכיב מרכזי ביכולת לשמור על ביטחון התושבים. במערכה הזו אין קיצורי דרך - תיאום ויוזמה הם המפתח" | צפו (צבא)

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, במפגש עם ראשי הרשויות
מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, במפגש עם ראשי הרשויות| צילום: צילום: דובר צה"ל
מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, במפגש עם ראשי הרשויות (צילום: דובר צה"ל)

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט נפגש אתמול (שלישי) עם ראשי רשויות במרכז יחד עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד עוצבת "גלעד" (96), תת-אלוף אורן שמחה, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים, מפקד מג"ב איו"ש, תנ"צ ניסו גואטה, ראש מנהלת "קשת צבעים", מפקד מערך ההגמ"ר והעורך בפיקוד ומפקדים נוספים.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, במפגש עם ראשי הרשויות (צילום: דובר צה"ל)

במהלך המפגש, הציג להם מפקד הפיקוד את תמונת המצב המבצעית ואת הפעילות ההגנתית וההתקפית של בגזרה ושיבח את שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות לבין צה"ל, וחיזק אותם על מעורבותם של ראשי הרשויות במניעת אירועי פשיעה לאומנית.

מדברי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט: "כשצה"ל מכה את ראש התמנון הזרועות עלולות להשתולל. לוחמי צה"ל, המפקדים, יחד עם גופי הביטחון שפועלים בגזרה, פועלים בכל יום ומסכלים תשתיות שמנסות לקום גם בהכוונת חוץ. המסר ברור - לא מגיבים לטרור, מקדימים אותו ומכריעים אותו.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, במפגש עם ראשי הרשויות (צילום: דובר צה"ל)
מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, במפגש עם ראשי הרשויות (צילום: דובר צה"ל)

"שיתוף הפעולה ההדוק אתכם - ראשי המועצות בגזרה, הוא מרכיב מרכזי ביכולת לשמור על ביטחון התושבים, בכלל הרבדים המאפיינים את התקופה ובתוך כך פעולות משותפות לחיזוק החוסן של התושבים, המשמעת האזרחית ופעולות משלימות לפעולות אכיפת החוק והסדר בגזרה. במערכה הזו אין קיצורי דרך, אנחנו עושים זאת ביחד: תיאום ויוזמה הם המפתח".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר