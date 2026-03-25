מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט נפגש אתמול (שלישי) עם ראשי רשויות במרכז יחד עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד עוצבת "גלעד" (96), תת-אלוף אורן שמחה, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים, מפקד מג"ב איו"ש, תנ"צ ניסו גואטה, ראש מנהלת "קשת צבעים", מפקד מערך ההגמ"ר והעורך בפיקוד ומפקדים נוספים.

במהלך המפגש, הציג להם מפקד הפיקוד את תמונת המצב המבצעית ואת הפעילות ההגנתית וההתקפית של צה"ל בגזרה ושיבח את שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות לבין צה"ל, וחיזק אותם על מעורבותם של ראשי הרשויות במניעת אירועי פשיעה לאומנית.

מדברי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט: "כשצה"ל מכה את ראש התמנון הזרועות עלולות להשתולל. לוחמי צה"ל, המפקדים, יחד עם גופי הביטחון שפועלים בגזרה, פועלים בכל יום ומסכלים תשתיות שמנסות לקום גם בהכוונת חוץ. המסר ברור - לא מגיבים לטרור, מקדימים אותו ומכריעים אותו.