ברקע השמועות על הפסקת אש מתקרבת, דובר צה"ל מודיע כי המאמץ להשמדת תעשיות הייצור הצבאיות נמשך: לאורך היממה האחרונה צה״ל השמיד אתרים לייצור אמצעי לחימה בטהרן ובמרכז איראן.

צה"ל מודיע כי יותר מ-60 מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלימו לאורך היממה האחרונה מספר גלי תקיפות בהם הוטלו יותר מ-150 חימושים לעבר אתרים מרכזיים ששימשו לייצור אמצעי לחימה ברחבי טהרן ובמרכז איראן.

במסגרת גלי התקיפות אתמול (רביעי), צה"ל תקף אתרים נוספים במתקן המרכזי ביותר של משטר הטרור האיראני לייצור טילים ומערכות הגנה איראניות בפ'ארש'ין.

בין האתרים שהותקפו:

* אתר לייצור מערכות הגנה של המשטר- מערכות ההגנה שפותחו לאורך השנים במתקן, נפרסו במגוון אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ברחבי איראן.

* ⁠מפעל ליציקת ומילוי ראשי קרב בחומר נפץ.

* ⁠אתר ערבול ויציקת מנועים לפיתוח טילים בליסטיים.

* אתר ייצור רכיבים קריטיים בתהליכי פיתוח של טילים בליסטיים המבוססים על מנוע דלק מוצק.

כמו כן, במהלך הלילה (חמישי), הושלמו גלי תקיפות נוספים במרחבים שונים במרכז איראן, במסגרתם הותקפו:

* ⁠אתר ייצור של יחידת ״כוח קדס״ באיספהאן.

* תעשייה צבאית מרכזית לייצור מערכות הגנה באיספהאן.

* אתרי ייצור אמצעי לחימה.

בצה"ל מסבירים כי אמצעי הלחימה ומערכות ההגנה שפותחו באתרים שהותקפו, שימשו את משטר הטרור האיראני ושלוחי הטרור שלו, בראשם ארגון הטרור חיזבאללה ושלטון הטרור החות'י.

צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים.

מצורפת גרפיקה המציגה מספר תשתיות במתקן הייצור המרכזי ביותר בפ'ארש'ין לפני ואחרי תקיפתם: