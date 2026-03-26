דובר צה"ל התיר הערב לפרסום את דבר נפילתו של סמל אביעד אלחנן וולנסקי השם ייקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון.

לפי דיווח של הכתב עמית סגל, אביעד אלחנן נפל מטיל נ"ט ששוגר לעבר טנק של כוחות מצוות הקרב החטיבתי של גולני. מהירי נפצעו קל ארבעה חיילי צה"ל: שני קצינים ושני לוחמים מגדוד 77.

דובר צה"ל מסר הערב כי באירוע בו נפל סמל אביעד אלחנן וולנסקי הי"ד, נפצעו באורח קל שני קצינים לוחמים ושני ולוחמים מגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7). הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

שר הביטחון ישראל כ״ץ מסר:

"אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחת וולנסקי על נפילתו של בנם, סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז״ל, לוחם שריון שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה.

אביעד ז"ל לחם באומץ ובמסירות נפש, כחלק מדור הלוחמים הגיבורים שלנו שנושא על כתפיו את ביטחון המדינה במערכה מול אויבינו.

אני מכיר מקרוב את אביו, תא״ל (מיל׳) יאיר וולנסקי, מבקר מערכת הביטחון, אשר עובד לצידי ומסייע לי רבות בעבודתנו המשותפת. יאיר הוא איש של שליחות, מסירות ויושרה, שפועל ללא לאות למען ביטחון המדינה. הכאב על אובדן בן הוא כאב שאין לו מילים.

אני משתתף בצערה הכבד של משפחת וולנסקי ומחבק אותם בשעה קשה זו.

יהי זכרו ברוך."