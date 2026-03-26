כיכר השבת
המחבל הודה בחקירה

המשטרה קובעת: יהודה שרמן הי"ד נרצח בפיגוע ולא נהרג בתאונה

מפקד מחוז ש"י במשטרה עדכן את משפחתו של יהודה שרמן בן ה-18 שמחקירת אירוע הדריסה ביום שבת האחרון עולה כי הוא נדרס בפיגוע | לפי העדכון שנמסר למשפחה, המחבל החשוד הודה בכך בחקירה המשותפת למשטרה ולשב"כ ואף שחזר את האירוע בזירה (ביטחון)

הנרצח בפיגוע

על פי ממצאי צוות החקירה, שהוקם בעקבות מותו של יהודה שמואל שרמן הי"ד, סמוך ליישוב חומש, בו שותפים שירות הביטחון הכללי, חוקרי משטרת מחוז ש״י וצה״ל, מתגבר החשד כי מדובר בפגיעה מכוונת, ברכבו של המנוח, על רקע לאומני.

כזכור, כי ביום שבת, בשעות הצהריים, התקבל דיווח ראשוני, אודות פגיעת רכב פלסטיני ברכב ישראלי, סמוך ליישוב חומש בשומרון. למקום הוזעקו כוחות משטרה וצבא רבים. מזירת האירוע פונו 2 ישראלים שלאחר זמן קצר, נקבע מותו של אחד מהם.

מיד עם קבלת המידע אודות האירוע, החלו שוטרי תחנת אריאל, ממרחב שומרון, חוקרי הזיהוי הפלילי ובוחני התנועה של מחוז ש״י, יחד עם כוחות צה״ל ושב״כ, באיסוף ממצאים ראשוניים ובחקירת נסיבות המקרה.

כעבור זמן קצר, בשל ממצאים שונים, שהגבירו את החשד כי אין מדובר בתאונת דרכים, הועברה החקירה לאחריות שב״כ וחוקרי היחידה המרכזית במחוז ש״י. בחקירתו הודה החשוד במיוחס לו, החקירה נמשכת.

למה לקח להם חמישה ימים, מה שכולם הבינו מיד?
