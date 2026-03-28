מחבל ב'כוח רדואן' | מטוסי קרב חיסלו את השופר של חיזבאללה בתקשורת הלבנונית

צה"ל חיסל את ה"עיתונאי" עלי שעיב, מי שהיה מחבל ב'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה ופעל במשך שנים במסווה של עיתונאי (צבא וביטחון)

תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שבת קודש) את עלי חסן שעיב, מחבל ביחידת המודיעין של יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור .

במערכת הביטחון הסבירו המחבל עלי חסן שעיב שימש כמחבל בארגון הטרור חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום ובקו הגבול, ועמד בקשר רציף עם מחבלים נוספים ביחידת 'כוח רדואן' בפרט ובארגון הטרור בכלל.

בנוסף, שעיב פעל להסתה נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך שימוש כציר להפצת חומרי תעמולה של חיזבאללה.

בצה"ל הדגישו כי גם במהלך מבצע "", המשיך בפעילותו ודיווח על מיקום של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור איראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

סוף סוף סתמו למחבל הזה את הפה מי שמתחפש לעיתונאי כדי לפגוע ביהודים סופו שיימחק מהעולם כן יאבדו כל אויביך ה' להמשיך לחסל את כל זרע מרעין בישין האלו בלי שום רחמים
נפתלי
גור-בה-גור! (לקבר!) המחבל הזה חשב שהוא חכם גדול הלילה הוא גילה שהיד של צה"ל ארוכה יותר אל תעצרו בשעיב תמשיכו לכל המנהלים שלו בביירות תהפכו להם את אל-מנאר לערימת גרוטאות מעשנת הגיע זמן ההכרעה
יהודה
אין על חיל האוויר שלנו בעולם כולו!!! פירקנו להם את השופר הראשי וזו רק ההתחלה. כל מחבל שחולם לפגוע בנו יקבל פצצה ישר ללוע. אנחנו עם חזק ובלי טיפה של רחמים על מי שקם להורגנו. עם ישראל חי וקיים ונוקם!
גולן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

