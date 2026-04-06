צה"ל חושף תיעודים חדשים מתקיפות חיל האוויר בלבנון | צפו

תיעוד מתקיפות חיל האוויר בלבנון - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתקיפות חיל האוויר בלבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:33 תיעוד מתקיפות חיל האוויר בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי במסגרת המאמץ לפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה וחיזוק קו ההגנה הקדמי, במהלך הימים האחרונים, חיל האוויר זיהה ותקף באופן ממוקד, משגרים ומחסני אמצעי לחימה שהוסתרו בתוך בניינים ותשתיות אזרחיות במספר מרחבים שונים בלבנון.