צה"ל חושף תיעודים חדשים מתקיפות חיל האוויר בלבנון | צפו

דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי במסגרת המאמץ לפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה וחיזוק קו ההגנה הקדמי, במהלך הימים האחרונים, חיל האוויר זיהה ותקף באופן ממוקד, משגרים ומחסני אמצעי לחימה שהוסתרו בתוך בניינים ותשתיות אזרחיות במספר מרחבים שונים בלבנון.
לפי צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסייה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.
טרם התקיפות ננקטו צעדים על מנת לצמצם פגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.
דובר צה"ל מציין כי "צה"ל נחוש להמשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".
