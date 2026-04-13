בשעה האחרונה נשמע אזעקות מאזור הגליל ועד הקריות, בעקבות חדירת שלושה כטב"מים מלבנון לישראל. עם אחד הכטב"מים אבד המגע, כלי טיס אחד יורט באזור הגליל המערבי. לאחר כ-40 דקות הודיעו בצה"ל כי האירוע הסתיים והתושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. במקביל - שיגורים לעבר הגליל העליון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או נפילות.

במקביל, בשבוע האחרון כוחות אוגדה 98 השלימו כיתור והחלו בהתקפה בעיירה בינת ג׳ביל בדרום לבנון. במהלך הפעילות הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה. כך נמסר מדובר צה"ל.

בנוסף, לוחמי יחידת יהל"ם וחטיבה 7 השמידו תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל, שציין כי המנהרה שימשה את מחבלי ארגון הטרור להתארגנות לפעילות טרור נגד הכוחות בשטח.

בתוך כך, הממשלה צפויה לאשר בישיבתה השבועית שתתכנס בהמשך היום את הארכת המצב המיוחד בעורף עד ה-28 באפריל. בדברי ההסבר נכתב כי "בשים לב להימשכות הירי, לחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן ולהערכת גורמי הביטחון כי הירי צפוי להמשיך להתבצע אל עבר אוכלוסייה אזרחית, וכן בשים לב להמשך פעילותו המבצעית של צה"ל, מוצע, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל רחבי המדינה".