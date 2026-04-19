כיכר השבת
"היווה איום"

סגירת מעגל מהירה: צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום לבנון

כוחות צה"ל חיסלו מחבל חמוש שחצה את קו ההגנה הקדמי (הקו הצהוב) בדרום לבנון, לאחר שהתקרב אליהם באופן שהיווה איום מיידי | דובר צה"ל הדגיש כי המחבל חצה את הקו תוך הפרה של הפסקת האש עם חיזבאללה (צבא)

חטיבת צה"ל בדרום לבנון | ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבה 769 בפיקוד אוגדה 91 פועלים בדרום , דרומית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון. הכוחות זיהו מוקדם יותר (ראשון), מחבל חמוש שהפר את הבנות הפסקת האש.

המחבל חצה את קו ההגנה הקדמי והתקרב לכוחות באופן המהווה איום מיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות חיסלו את המחבל והסירו את האיום. "צה״ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", הוסיפו ב.

מוקדם יותר אמר שר הביטחון כ"ץ כי "הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה גם ביבשה וגם באוויר כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה או ציר שחשודים בהכלת מטענים חייבים להיות מושמדים מייד".

צה"ללבנון

