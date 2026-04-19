כוחות חטיבה 769 בפיקוד אוגדה 91 פועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון. הכוחות זיהו מוקדם יותר (ראשון), מחבל חמוש שהפר את הבנות הפסקת האש.

המחבל חצה את קו ההגנה הקדמי והתקרב לכוחות באופן המהווה איום מיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות חיסלו את המחבל והסירו את האיום. "צה״ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", הוסיפו בצה"ל.

מוקדם יותר אמר שר הביטחון כ"ץ כי "הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה גם ביבשה וגם באוויר כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה או ציר שחשודים בהכלת מטענים חייבים להיות מושמדים מייד".