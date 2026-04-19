זה התאריך הצפוי

אחרי לבנון, איראן ותימן: זו הזירה הבאה שישראל נערכת למלחמה בה

אחרי הודעת חמאס בה עמד על סירובו לפרז את הרצועה ולהתפרק מנשקו, בישראל נערכים לשוב ללחימה עצימה בעזה ולהשיג את המטרות האלו בעצמם | הדד-ליין האחרון שניתן בדרג המדיני הוא תחילת החודש הבא, לאחריו לא יהיה מנוס מלשוב ולפעול בכל הרצועה (צבא)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

לאחר הודעת בה עמד על סירובו לפרז את הרצועה ולהתפרק מנשקו, הערב (ראשון) דווח כי בישראל נערכים לשוב ללחימה עצימה ב ולהשיג את המטרות האלו בעצמם.  

על פי הדיווח בחדשות 14, הדד-ליין האחרון שניתן בדרג המדיני הוא תחילת החודש הבא, לאחריו לא יהיה מנוס מלשוב ולפעול בכל הרצועה, זאת אומרת הרבה מעבר לקו הצהוב, מחנות המרכז, העיר עזה בכל המרחבים. 

כזכור, במסגרת הדיונים עם נציגי מועצת השלום בקהיר, נציגי ארגון הטרור חמאס סירבו לדון בפירוק מנשק כל עוד לא חלה התקדמות ביישום השלב הראשון של הפסקת האש מצד ישראל, ואף דרשה לערוך שינויים בהסכם.

בתוך כך, גורם בכיר ב"מועצת השלום" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המעורה בפרטי המו"מ בין מנכ"ל המועצה ניקולאי מלאדנוב לחמאס, אמר כי ארגון הטרור מציב שורת תנאים בתמורה לפירוקו מנשק.

לדבריו, "המשא ומתן ממשיך להיגרר. הסיכויים שחמאס יסכים להתפרק מנשק הם 50-50. ארה"ב תסכים רק לעסקה אמיתית ומלאה, ואחרי שבוע של משא ומתן אנחנו פחות או יותר באותו מקום".

במקביל, בניו יורק טיימס דווח הערב כי ארגון הטרור חמאס מוכן למסור מאות כלי נשק שנמצאים בידי כוחות המשטרה ושירותי הביטחון בתוך עזה.

צה"ל חמאס עזה

בינתיים הם מתארגנים כבר חודשים... לפחות שיעשו הכל כדי למנוע אבידות נפשות מישראל
צבי הירש
למחות תחת השמיים כל זכר להנהגת הרשע מעזה ועד טהראן להפוך כל מזימה לאפר וכל מבצר לשממה כוחנו ירדוף אותם ברחובות ובארמונות שלהם עד שלא יישאר שם ושאר לכל מי שהרים ידו על ישראל צדק אבסולוטי חריף וחסר פשרות
רפאל

