רגע לפני הצפירה, מפקד חטיבת הצנחנים, אלוף-משנה ר', העביר את פקודת הקשר ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ללוחמיו הנלחמים כעת בבינת ג'בייל בדרום לבנון.

"יום הזיכרון תופס אותנו בתוך הלחימה - לא כעצירה, אלא כהמשך ישיר של אותה שליחות ואחריות", אומר מפקד החטיבה, "אנו בעיצומה של לחימה עצימה והיסטורית בבינת ג'בייל, במקום היסטורי בו נלחמו הצנחנים בשנת 2006.

"במרחב שבו נסראללה ניסה להציג את מדינת ישראל כחלשה, כעת פועלים לוחמי צק”ח צנחנים בעוצמה. נלחמים באיצטדיון, בקסבה, מחסלים מחבלים ומשיגים הישגים מבצעיים ומשמעותיים.

"כל זאת מתאפשר בזכות אלו שנפלו והקריבו מעצמם למען המשימות החשובות".