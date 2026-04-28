יותר מ-10 נשקים הוחרמו

מבצע נרחב בשלושה מוקדים: הלוחמים סרקו 100 מבנים ועצרו מבוקשים

בשלושה מוקדים במקביל בחטיבת בנימין: כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש השלימו מבצע נרחב במהלכו סרקו כ-100 מבנים, החרימו יותר מ-10 כלי נשק ועצרו שישה מבוקשים (צבא)

פעילות כוחות צה"ל במסגרת המבצע (צילום: דובר צה"ל)

במהלך היממה האחרונה, כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש השלימו בהכוונת שב"כ מבצע נרחב בכפר א-ראם, כפר עקב ומחנה קלנדייה במקביל.

במהלך המבצע, הכוחות סרקו כ-100 מבנים ותחקרו 40 חשודים.

כמו כן, הכוחות עצרו שישה מבוקשים שהיו מעורבים בפעילות טרור, הסתה ובהחזקת אמצעי לחימה.

בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו יותר מ-10 כלי נשק, בהם אקדחים, כלי נשק מסוג ׳קרלו׳, רובה ציד, ‘M16’ ו-׳M4’, זאת לצד מטעני צינור מאולתרים, חלקי נשקי, תחמושת וציוד צבאי.

המבוקשים שנעצרו הועברו לחקירה בתחנת בנימין במחוז ש״י של משטרת ישראל.

שב"כמעצר מבוקשיםקלנדיהכפר עקבא-ראםצה"ל

