פעילות כוחות צה"ל במסגרת המבצע| צילום: צילום: דובר צה"ל
פעילות כוחות צה"ל במסגרת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
במהלך היממה האחרונה, כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש השלימו בהכוונת שב"כ מבצע נרחב בכפר א-ראם, כפר עקב ומחנה קלנדייה במקביל.
במהלך המבצע, הכוחות סרקו כ-100 מבנים ותחקרו 40 חשודים.
כמו כן, הכוחות עצרו שישה מבוקשים שהיו מעורבים בפעילות טרור, הסתה ובהחזקת אמצעי לחימה.
בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו יותר מ-10 כלי נשק, בהם אקדחים, כלי נשק מסוג ׳קרלו׳, רובה ציד, ‘M16’ ו-׳M4’, זאת לצד מטעני צינור מאולתרים, חלקי נשקי, תחמושת וציוד צבאי.
המבוקשים שנעצרו הועברו לחקירה בתחנת בנימין במחוז ש״י של משטרת ישראל.
