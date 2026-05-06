במבצע ביטחוני ממוקד שהתנהל אתמול (שלישי) אחר הצהריים ביישוב תל מונד, הצליחו כוחות הביטחון לסכל מזימה חמורה. בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי, פעלו בלשי תחנת שדות של מחוז מרכז ולוחמי זרוע היישובים מג"ב מרכז למעצר שני חשודים שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע.

הפעילות החלה עם הגעת הכוחות למתחם בו שהו החשודים. הלוחמים ביצעו סגירה מהירה על המקום, אך במהלך הפעילות זוהה אחד החשודים כשהוא נמלט מהמקום. הכוחות פתחו במרדף רגלי אחריו, והצליחו לעצור אותו תוך זמן קצר.

חשוד נוסף אותר בסמוך למקום לאחר שניסה להימלט בדרך מסוכנת במיוחד - הוא קפץ מגג מבנה, נפצע במהלך הקפיצה ונעצר על ידי הכוחות. החשוד קיבל טיפול רפואי במקום על ידי גורמי רפואה שהוזעקו לזירה.

במהלך סריקות יסודיות שביצעו הכוחות באתר, אותר רכב ובתוכו אפוד. הנסיבות המדויקות של הממצא נבדקות על ידי גורמי הביטחון, והחשד הוא שמדובר בציוד שיועד לביצוע פיגוע.

שני החשודים, שוהים בלתי חוקיים תושבי חברון, נעצרו והועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי ובמשטרת ישראל. החקירה מתמקדת בבירור כוונותיהם המדויקות ובשאלה האם פעלו לבדם או כחלק מתא טרור מאורגן.

המבצע מצטרף לשורה של פעילויות ביטחוניות שמתבצעות בימים אלו נגד שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ. כפי שדיווחנו לאחרונה, כוחות הביטחון פועלים באופן שיטתי נגד רשתות הברחה ונגד מי שמנצלים את המצב הביטחוני לחדירה לשטחי המדינה.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות המודיעינית והמבצעית נגד תאי טרור פוטנציאליים. רק לפני מספר ימים דיווחנו על מעצר 19 שוהים בלתי חוקיים שניסו לחדור דרך אזור עטרות, במסגרת מגמה מתמשכת של ניסיונות חדירה ופעילות עוינת.

גורמי הביטחון מדגישים כי שיתוף הפעולה בין השב"כ, משטרת ישראל ומג"ב הוא קריטי למניעת פיגועים. המידע המודיעיני המדויק שמגיע מהשב"כ מאפשר לכוחות בשטח לפעול במהירות וביעילות, ולסכל מזימות בטרם הן מתממשות.