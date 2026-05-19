אירוע חמור בבסיס צה"ל: בדואים חמושים באלות ניסו היום (שלישי) לגנוב תחמושת ממטווחים של צה״ל בבקעת הירדן; לוחמי פיקוד העורף פתחו לעברם בנוהל מעצר חשוד וירו לאוויר.

לפי הדיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, הם נמלטו, מבלי שהצליחו לגנוב את התחמושת והציוד הצבאי. האירוע התרחש ליד בסיס האימונים של פיקוד העורף בנבי מוסא - לא היו נפגעים.

מדובר צה״ל נמסר בתגובה: מוקדם יותר היום, במהלך אימון מטווחים של כוחות צה"ל סמוך לבסיס צבאי במרחב הבקעה והעמקים, מספר חשודים חמושים באלות הגיעו למרחב בניסיון לגנוב תחמושת וציוד צבאי, ללא הצלחה.

הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד והגיבו בירי לאוויר, אין נפגעים. כוחות נוספים קפצו למרחב והחלו בסריקות אחר החשודים. האירוע מתוחקר.