דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של רס"ן איתמר ספיר, הי"ד. בן 27 היה במותו בקרב עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.
לפי הדיווחים, ספיר נפל הבוקר בחילופי אש עם מחבלים בתוך שטח רצועת הביטחון בגזרה המערבית של דרום לבנון.
האירוע התרחש במהלך פעילות של כוחות צבא מחוץ למתחם כנסייה בכפר קוזה, השוכן מצפון לעייתא א-שעב.
מחבל של ארגון חיזבאללה פתח בירי מתוך מבנה הכנסייה לעבר הלוחמים ששהו במרחב החיצוני ונמלט מהמקום.
כוחות רפואה צבאיים העניקו טיפול ראשוני בשטח למפקד שנפגע באורח אנוש, אך נאלצו לקבוע את מותו כעבור דקות אחדות. הקצין הועלה מדרגת סרן לאחר מותו. ספיר שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 של עוצבת חצי האש, ולאחר הירי פתח הצבא בתקיפות אוויריות לעבר תשתיות במרחב.
ספיר, שהתגורר באריאל וגדל ביישוב עלי, שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת מגלן והותיר אחריו אישה, ילד, הורים ואחים אבלים.
הוא למד בעברו בישיבת נווה שמואל באפרת והפך לחלל העשירי שנפל בגזרת לבנון מאז החלה הפסקת האש לפני כחודש וחצי.
