כיכר השבת
נפל בקרב מול חיזבאללה

המחבל יצא מכנסייה - ופתח באש לעבר הקצין | כך נפל רס"ן במיל' איתמר ספיר הי"ד

דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של רס"ן במיל' איתמר ספיר | לפי הדיווחים, המחבל הפתיע את הקצין כשיצא מכנסייה בדרום לבנון ופתח באש לעבר איתמר, הי"ד (חדשות)  

1תגובות
איתמר ספיר הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של רס"ן איתמר ספיר, הי"ד. בן 27 היה במותו בקרב עם בדרום .

לפי הדיווחים, ספיר נפל הבוקר בחילופי אש עם מחבלים בתוך שטח רצועת הביטחון בגזרה המערבית של דרום לבנון.

האירוע התרחש במהלך פעילות של כוחות צבא מחוץ למתחם כנסייה בכפר קוזה, השוכן מצפון לעייתא א-שעב.

מחבל של ארגון חיזבאללה פתח בירי מתוך מבנה הכנסייה לעבר הלוחמים ששהו במרחב החיצוני ונמלט מהמקום.

כוחות רפואה צבאיים העניקו טיפול ראשוני בשטח למפקד שנפגע באורח אנוש, אך נאלצו לקבוע את מותו כעבור דקות אחדות. הקצין הועלה מדרגת סרן לאחר מותו. ספיר שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 של עוצבת חצי האש, ולאחר הירי פתח הצבא בתקיפות אוויריות לעבר תשתיות במרחב.

ספיר, שהתגורר באריאל וגדל ביישוב עלי, שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת מגלן והותיר אחריו אישה, ילד, הורים ואחים אבלים.

הוא למד בעברו בישיבת נווה שמואל באפרת והפך לחלל העשירי שנפל בגזרת לבנון מאז החלה הפסקת האש לפני כחודש וחצי.

חיזבאללהלבנוןהותר לפרסום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ה' יקום דמו. כי דם עבדיו יקום
ששששש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר