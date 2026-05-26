כיכר השבת
נערכים להסלמה?

מפקד פיקוד העורף ביקר בצפון | זה מה שאמר לראשי הרשויות

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר בצפון הארץ יחד עם ראשי הרשויות ואמר כי ""אנחנו פועלים במציאות מבצעית מורכבת ומשתנה, שמחייבת אותנו ללמוד, להשתפר ולהתאים את עצמנו כל הזמן" (צבא)

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בביקור בצפון הארץ
מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בביקור בצפון הארץ| צילום: צילום: דובר צה"ל

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר בתחילת השבוע בצפון הארץ יחד עם ראשי הרשויות, גורמי החירום ומפקדים נוספים. במהלך הביקור קיים סיור במועצה האזורית גליל עליון, בעיריית קריית שמונה ובמועצה האזורית מבואות החרמון.

מפקד פיקוד העורף נפגש עם הנהגות הרשויות המקומיות, עם הנהגת ההורים בקריית שמונה, קיים הערכות מצב ועמד מקרוב על האתגרים עמם מתמודדים תושבי הצפון.

מדברי מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר: "הקשר הרציף עם הרשויות המקומיות והעבודה המשותפת שלנו הם מרכיב מרכזי ביכולת שלנו לחזק את ביטחון התושבים ולתת את המענה המדויק ביותר לאזרח. האחריות האישית, החוסן האזרחי והישמעות להנחיות הם חלק משמעותי ביכולת שלנו להמשיך לשמור על החיים לצד האתגרים הביטחוניים.

"אנחנו פועלים במציאות מבצעית מורכבת ומשתנה, שמחייבת אותנו ללמוד, להשתפר ולהתאים את עצמנו כל הזמן. פיקוד העורף ממשיך לפעול סביב השעון מתוך מטרה אחת שמנחה אותנו - הצלת חיים".

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בביקור בצפון הארץ (צילום: דובר צה"ל)
מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בביקור בצפון הארץ (צילום: דובר צה"ל)
מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בביקור בצפון הארץ (צילום: דובר צה"ל)
מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בביקור בצפון הארץ (צילום: דובר צה"ל)
צה"לפיקוד העורףשי קלפר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר