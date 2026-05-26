מפקד פיקוד העורף ביקר בצפון | זה מה שאמר לראשי הרשויות

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר בתחילת השבוע בצפון הארץ יחד עם ראשי הרשויות, גורמי החירום ומפקדים נוספים. במהלך הביקור קיים סיור במועצה האזורית גליל עליון, בעיריית קריית שמונה ובמועצה האזורית מבואות החרמון.

מפקד פיקוד העורף נפגש עם הנהגות הרשויות המקומיות, עם הנהגת ההורים בקריית שמונה, קיים הערכות מצב ועמד מקרוב על האתגרים עמם מתמודדים תושבי הצפון.

מדברי מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר: "הקשר הרציף עם הרשויות המקומיות והעבודה המשותפת שלנו הם מרכיב מרכזי ביכולת שלנו לחזק את ביטחון התושבים ולתת את המענה המדויק ביותר לאזרח. האחריות האישית, החוסן האזרחי והישמעות להנחיות הם חלק משמעותי ביכולת שלנו להמשיך לשמור על החיים לצד האתגרים הביטחוניים.

"אנחנו פועלים במציאות מבצעית מורכבת ומשתנה, שמחייבת אותנו ללמוד, להשתפר ולהתאים את עצמנו כל הזמן. פיקוד העורף ממשיך לפעול סביב השעון מתוך מטרה אחת שמנחה אותנו - הצלת חיים".