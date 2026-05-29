הרמטכ"ל במוצבים בהר דב ( צילום: דובר צה"ל )

ברקע ההסלמה בגבול הצפון והעימות הגובר מול חיזבאללה, הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר היום (שישי) באוגדה 210 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 210, תא"ל יאיר פלאי, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז ומפקדים נוספים.

במסגרת ביקורו, קיים הרמטכ"ל הערכת מצב בתצפית במוצבים חודרים בהר דב בשטח הלבנוני המשקיפה על עמק עיון והרכסים השולטים מצפון וממערב שבדרום לבנון, יחד עם המפקדים בשטח. הרמטכ"ל צפה בהפעלת האש של כוחותינו בשטח.

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר: "אתם עושים כאן עבודה יוצאת דופן מול אתגרים מורכבים. הפיקוד פועל ביצירתיות, ביוזמה ובאחריות, כולל תמרון למרחבים חדשים, וממשיך לדחוק את האויב, להשמיד את יכולותיו ולפגוע בו באופן שיטתי. יש כאן פגיעה מצטברת וחסרת תקדים בחיזבאללה - מאלפי מחבלים ועד מפקדים בכירים ודרגי ביניים". על הפעילות נגד ארגון הטרור חיזבאללה אמר: "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות. הקו הצהוב לא מגביל אותנו - בכל מקום שבו נזהה איום ובכל מקום שבו נידרש להסיר איום, נפעל. בכל מקום שבו יהיה צורך מבצעי לתמרן, נתמרן. כל פגיעה בחיזבאללה היא גם פגיעה בציר האיראני ובהשקעה האיראנית באזור. אנחנו ערוכים לכל התפתחות ונמצאים במוכנות גבוהה גם מול איראן". "כל משאבי צה"ל מושקעים בפיקוד הצפון, ומיטב הכוחות שלנו פועלים כאן מדי יום. נמשיך למצות את חופש הפעולה המבצעי שלנו בכל מקום שבו נדרש להסיר איום, ולא נירתע", המשיך הרמטכ"ל.

המטרות בחזית הצפונית

על התוכניות לעתיד והמטרות שהציב צה"ל בחזיית הצפונית אמר הרמטכ"ל כי "המטרה שלנו ברורה - להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, להרחיק את האיום ולחזק את ההגנה על יישובי הצפון. זהו היעד המרכזי שמנחה אותנו בכל פעולה ובכל החלטה. גם ברגעים אלה כוחותינו מתקדמים ופועלים. כל הישג נוסף בשטח מחזק את ביטחון התושבים ומסייע לייצר תנאים טובים יותר להסדרי ביטחון משופרים מעמדת כוח".

לדבריו, "הפגיעה הנצברת בחיזבאללה קשה וחסרת תקדים עם יותר מ-7,500 מחבלים מחוסלים מתחילת המלחמה, 2,500 מתוכם רק מתחילת מבצע 'שאגת הארי'. נמשיך להכות באויב ולהעמיק את הישגינו".

ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ

באשר לאיום רחפני הנפץ שגובה מחיר כבד בחיי הלוחמים בדרום לבנון אמר זמיר כי "איום הרחפנים הוא אתגר, אך נוכל לו. שדה הקרב אינו סטרילי ולעולם לא יהיה כזה, אך אנחנו משקיעים בכך את מיטב המשאבים, המוחות והיכולות של צה"ל".

לדברי זמיר, "פתרונות מבצעיים וטכנולוגיים כבר נמצאים בשלבי פיתוח והטמעה, ונמשיך להכניסם לשדה הקרב במהירות".

הרמטכ"ל הדגיש כי "לצד זאת, נמשיך לרדוף אחר חוליות השיגור, מפעיליהן ומפקדיהן בכל הרמות ובכל מקום שבו יפעלו - מהרמה הטקטית בשטח ועד לדרגים הבכירים ביותר. בכל מקום שבו נאתר איום - נפגע בו".

לסיום אמר כי "חודש יוני הוא חודש בסימן ההוקרה לאנשי המילואים - אני מלא הערכה אליכם. אני מודע לעומס, לקושי ולמחיר שאתם ובני משפחותיכם משלמים. אנחנוו פועלים להגדלת הסד"כ ולהתאמת המענה הנדרש לצה"ל".