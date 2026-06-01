המסר המאיים של ראש הממשלה נתניהו - צילום: דוברות ראש הממשלה המסר המאיים של ראש הממשלה נתניהו | צילום: צילום: דוברות ראש הממשלה 10 10 0:00 / 0:28

ראש הממשלה בנימין נתניהו משגר היום (שני) מסר מאיים לחיזבאללה ומבהיר כי צה"ל יתקוף בביירות.

"יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות", אומר ראש הממשלה. לדבריו, "לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחייה, יישארו מחוץ לתחום". נתניהו הוסיף ואמר כי "אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה. חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום".

דברי שר הביטחון על ביירות - צילום: נטע דבח, משרד הביטחון דברי שר הביטחון על ביירות | צילום: צילום: נטע דבח, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:31

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ נאם היום (שני) בטקס החלפת ראש מלמ"ב והתייחס להסלמה בזירה הצפונית.

"מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ביטחונית חסרת תקדים", אמר השר כ"ץ, "בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז ה-7 באוקטובר, אנו נדרשים להתמודד עם איומים מורכבים, גלויים וסמויים, בזירות קרובות ורחוקות".

כ"ץ סיפר כי "בתגובה להפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, רה"מ בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות.

"דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל - אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות".

שר הביטחון הוסיף כי "במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח, וזאת כדי להרחיק איומים מעל כוחות צה"ל ומעל תושבי מדינת ישראל, ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה״ל ונקי מנשק וממחבלים.

"אנחנו מחזקים את ידי מפקדי וחיילי צה"ל על מלחמת הגבורה להגנת הצפון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה".