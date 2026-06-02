בעקבות טראמפ: פיקוד העורף מכריז על הקלות - אלו ההנחיות החדשות

לאחר הכרזת טראמפ אמש על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה, פיקוד העורף הכריז על הקלה בהנחיות המיגון לתושבי הצפון | אלו ההנחיות החדשות (צבא וביטחון)

בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף תעודכן החל מהיום (שלישי) בשעה 18:00 ועד יום ראשון, ה-7 ביוני 2026 בשעה 20:00.

לפי ההנחיות החדשות

1. אזור ההנחיה קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג׳אן ושדה אליעזר יעברו ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית.

פעילויות חינוכיות - ניתן לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלות ושירותים - בשטח פתוח עד 100 אנשים ובמבנה עד 400 אנשים.

החופים פתוחים.

2. אזורי ההנחיה גליל עליון, גולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות.

ההבדל המשמעותי ביותר בהנחיות החדשות היא ההוראה לקיים פעילות חינוכית בקו העימות, בהנחה שהפסקת האש עם חיזבאללה אכן תימשך.

