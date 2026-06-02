בטקס פרידה שנערך אמש (שני) במטה המוסד, סיים דוד (דדי) ברנע את כהונתו בת חמש השנים כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
הטקס התקיים בנוכבות נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד צמרת מערכת הביטחון.
בנאום הפרידה הצהיר ברנע הצהרה משמעותית ואמר: "החלפת המשטר באיראן - יעד אפשרי ובר השגה. זו משימה אפשרית, וברור שהדבר ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה. משימה זו חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות שלנו".
דבריו של ברנע מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ופעילות מודיעינית נרחבת של המוסד. כזכור, דיווחים שפורסמו לאחרונה חשפו כי ברנע ערך לפחות שני ביקורים סודיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה, במטרה לתאם פעילות ביטחונית מול האיום האיראני המשותף.
בחלק אחרשל נאומו, התייחס ברנע למינויו של יורשו, האלוף רומן גופמן, למרות שבחודשים האחרונים התנגד למינוי זה בחריפות.
ברנע אף שיגר מכתב חריף לשופטי בית המשפט העליון בניסיון לסכל את המינוי, תוך שהעלה טענות קשות בעניין פרשת הנער אלמקייס.
אולם בטקס הפרידה בחר ברנע להנמיך את הלהבות ואמר: "האלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס - בהצלחה, הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים ואני בטוח שיחיד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, בהצלחה רומן".
מינויו של גופמן עבר מסע משפטי סוער, כאשר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה התנגדה למינוי בתוקף. בג"ץ דחה את העתירות ואישר את המינוי ברוב דעות, תוך שהוא מותח ביקורת על ניסיונות הסיכול.
טקס החלפת הפיקוד הרשמי צפוי להתקיים היום (שלישי), כאשר גופמן ייכנס רשמית לתפקידו. בשל חשיבותו הביטחונית של המעבר, הטקס ייערך במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, לצד בכירי מערכת הביטחון.
לקראת כניסתו לתפקיד, שיגר ברנע מכתב לעובדי המוסד ברחבי העולם, בו קרא להם לעמוד לימינו של גופמן: "אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן, ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון מדינת ישראל ובהם למוסד תפקיד מרכזי ומשפיע".
יצוין כי בעקבות אישור המינוי, היועצת המשפטית לממשלה פרסמה הודעה בה הבהירה כי "הייעוץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית לממשלה באופן אישי יסייעו ככל הנדרש והניתן לאלוף גופמן בביצוע תפקידו החשוב כראש המוסד".
