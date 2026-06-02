הדברים של ברנע על גופמן

בטקס פרידה שנערך אמש (שני) במטה המוסד, סיים דוד (דדי) ברנע את כהונתו בת חמש השנים כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

הטקס התקיים בנוכבות נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד צמרת מערכת הביטחון.

בנאום הפרידה הצהיר ברנע הצהרה משמעותית ואמר: "החלפת המשטר באיראן - יעד אפשרי ובר השגה. זו משימה אפשרית, וברור שהדבר ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה. משימה זו חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות שלנו".

דבריו של ברנע מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ופעילות מודיעינית נרחבת של המוסד. כזכור, דיווחים שפורסמו לאחרונה חשפו כי ברנע ערך לפחות שני ביקורים סודיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה, במטרה לתאם פעילות ביטחונית מול האיום האיראני המשותף.

בחלק אחרשל נאומו, התייחס ברנע למינויו של יורשו, האלוף רומן גופמן, למרות שבחודשים האחרונים התנגד למינוי זה בחריפות.

ברנע אף שיגר מכתב חריף לשופטי בית המשפט העליון בניסיון לסכל את המינוי, תוך שהעלה טענות קשות בעניין פרשת הנער אלמקייס.