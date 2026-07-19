הסלמה דרמטית נרשמת ביממה האחרונה בגבול הדרומי, כאשר הרשויות בירדן פינו לחלוטין את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר הנופש והמשלוחים עקבה, השוכנת במרחק קצר בלבד ובקו ראייה ישיר מהעיר אילת. כך לפי שגרירות ארצות הברית בירדן. יצויין כי הירדנים (לפי דיווח באלג'זירה) מכחישים את הפינוי.

הפינוי הדחוף בוצע בעקבות מידע מודיעיני ממוקד, אשר הוגדר על ידי גורמים רשמיים כ"איום קונקרטי ואמין". מיד לאחר הפינוי, שגרירות ארצות הברית בעמאן פרסמה הודעה חריגה ודחופה המופנית לכל האזרחים האמריקנים השוהים בממלכה ההאשמית. בהודעה נאמר באופן חד-משמעי כי יש להימנע לחלוטין מהגעה לנמל התעופה או לנמל הימי בעקבה, וכן להתרחק מכל הבסיסים הצבאיים ברחבי ירדן.

בישראל עוקבים בדריכות רבה אחר ההתפתחויות בגבול, שכן כל אירוע ביטחוני בעקבה משפיע באופן ישיר על מרחב אילת והערבה.

ההתפתחויות הדרמטיות סמוך לגבול הישראלי מגיעות שעות ספורות בלבד לאחר הודעה קשה של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), אשר אישר כי שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף מוגדר כנעדר, כתוצאה ממתקפה איראנית ישירה לעבר בסיס צבאי בירדן.

מדובר בחללים הראשונים של צבא ארצות הברית מאז חודשו קרבות הלחימה באזור. גורמים רשמיים בוושינגטון ששוחחו עם כלי תקשורת בארצות הברית ציינו כי מעבר לשני ההרוגים, עשרות חיילים אמריקנים נפצעו בדרגות שונות בימים האחרונים כתוצאה מגלי התקיפות התכופים. המתקפה הקטלנית התרחשה לפי הדיווחים בבסיס חיל האוויר הירדני "מואפק א-סלטי", מתקן אסטרטגי שבו הוצבה בעבר גם מערכת ההגנה האווירית האמריקנית המתקדמת THAAD, שנפגעה אף היא בסבבי לחימה קודמים.

במערכת הביטחון האמריקנית והאזורית מביעים דאגה עמוקה מהיכולות הטכנולוגיות שהפגינו האיראנים במתקפה האחרונה. מומחים צבאיים ציינו כי מדובר בטילים מהירים במיוחד בעלי יכולת תמרון גבוהה בעת ההתקרבות למטרה, דבר המקשה על מערכות ההגנה המערביות ליירטם ביעילות. החשש המרכזי בוושינגטון הוא כי המשטר בטהרן זוכה לסיוע טכנולוגי ומודיעיני צמוד מצד מעצמות כגון רוסיה או סין, במטרה לשפר את דיוק הפגיעות בנכסים אמריקניים רגישים. מנגד, ברשתות התקשורת המזוהות עם המשטר האיראני מיהרו לחגוג את התוצאות, והפיצו צילומי לוויין שלדבריהם מוכיחים כי המתקפה החריבה האנגרים המשמשים להכנת מטוסי קרב בבסיס האמריקני.

התגובה האמריקנית לא איחרה לבוא, וצבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נרחב באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. חילופי האש העזים הללו גרמו הבוקר להפעלת אזעקות וצופרי הרגעה גם במדינות השכנות כוויית ובחריין, מה שממחיש את פוטנציאל ההתלקחות של האירוע לכדי מלחמה אזורית כוללת. ירדן, שנחשבת לבת ברית אסטרטגית של המערב, של ארצות הברית ושותפה ביטחונית שקטה של ישראל, מוצאת את עצמה בחזית הלחימה, והאיום הישיר על עקבה מעורר דריכות רבה במערכת הביטחון הישראלית בשל הסמיכות הגיאוגרפית המיידית לאילת והחשש מזליגת ירי או מתקיפות כטב"מים וטילים לעבר שטח ישראל.

בעקבות ההסלמה המהירה, מחלקת המדינה האמריקנית החליטה להעלות את רמת הכוננות לרמה הגבוהה ביותר ופרסמה אזהרת מסע גלובלית לכל רחבי העולם, לצד אזהרה ממוקדת למזרח התיכון הכוללת את ירדן וישראל באופן מפורש. האמריקנים נקראו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו בשל פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה ובשל החשש שמתקנים דיפלומטיים יהפכו ליעדי תקיפה. הציבור האמריקני והבינלאומי הוזהר מפני שיבושי תנועה קשים, ביטולי טיסות המוניים וסגירה אפשרית של מרחבים אוויריים באזור בטווח הזמן המיידי, דבר שמשפיע כבר כעת על לוחות הטיסות במזרח התיכון.