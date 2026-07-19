ברקע ההסלמה עם ארה"ב: הרמטכ"ל התייצב ושיגר מסר ברור לאיראן 

הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, ומפקדי החטיבות המרחביות בגזרה.

במסגרת הביקור קיים הרמטכ”ל הערכת מצב, במהלכה התייחס גם לעלייה באיום מצד איראן וההסלמה במזרח התיכון במהלך הימים האחרונים.

מפקד הצבא התייחס גם לזליגת הירי מוקדם יותר מאיראן.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: “לצד הלחימה המתמשכת נגד הטרור ביו״ש אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. עקבנו אחר הירי לאזור עקבה היום ומערך ההגנה האווירית שלנו בכוננות להגנה על אזרחי ישראל. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו", אמר זמיר.

"אני רוצה להביע את הערכתי לכוחות שנלחמים יום-יום במרחב ומביאים להישגים משמעותיים. בזכותכם, היקף אירועי הטרור ביהודה ושומרון הוא מהנמוכים בשנים האחרונות.

לצד הלחימה הנחושה בטרור ולצד חיזוק ההתיישבות, הפשיעה הלאומנית פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך, ונמשיך לפעול עם שב״כ והמשטרה למיגור התופעה.

לצד המוכנות הגבוהה בלחימה הרב-זירתית, גזרת יהודה ושומרון נשארת זירה קבועה במיקוד. אני מודע לאתגרים הגדולים שמונחים לפתחכם בתקופה הקרובה, שבה אתם נדרשים לשמור על מוכנות גבוהה לתגובות מהירות לאירועים מתפרצים ולשמור על הביטחון והיציבות בגזרה״.