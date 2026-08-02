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אחרי 8 חודשי פעילות

השמדת אלפי תשתיות טרור ומאות אמצעי לחימה: צק"ח 401 יצא מדרום לבנון | תיעוד

לחימה מבית לבית: אחרי שמונה חודשי פעילות אינטנסיבית, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91, השלימו את משימתם בדרום לבנון | במהלכה השמידו אלפי תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה (צבא) 

תיעוד הלחימה בדרום לבנון
תיעוד הלחימה בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

ברקע ההסלמה מול , דובר צה"ל מפרסם הבוקר (ראשון) כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91, השלימו את משימתם בדרום לבנון. במהלכה השמידו אלפי תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה.

על פי ההודעה, לפני שמונה חודשים, הכוחות החלו את משימתם שכללה פעולות הגנה לאורך קו הגבול ופעולות התקפיות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, להסרת האיומים על מדינת ישראל.

במהלך פעילותם, הכוחות השמידו יותר מ-1,200 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים, שהושמדו בשיתוף כוחות יהל”ם. בנוסף, איתרו הכוחות יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה יואב שניידר אמר: "התכלית - מניעת והרחקת האיום על אזרחי ישראל. זאת התכלית שאותה שיננו בוקר וערב. הישגי החטיבה בלבנון הושגו במחירים כבדים גם של לוחמי החטיבה וגם של צוות הקרב החטיבתי".

שניידר הוסיף כי "אנו תמיד נזכור את חללי החטיבה והם תמיד יהיו בליבינו לעד. עם נפילתו של כל חלל אנו כואבים ומרכינים ראש, אך בו ברגע מתפעלים מערכים ומישירים מבט להשלמת המשימה, כדי לוודא שאובדנם לא יהיה לשווא״.

תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד הלחימה בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
חיזבאללהדרום לבנוןחטיבה 401אוגדה 91

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