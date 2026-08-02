כיכר השבת
"באופן יום יומי"

לא רק ארה"ב: המערכת החיונית בישראל שעל הכוונת הסייבר האיראני

בעקבות הדיווחים על תקיפת סייבר על משק המים בארה"ב, במערך הסייבר הלאומי מאשרים היום כי "ישראל מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים, בתדירות יום-יומית, גם על מערכת המים" (ביטחוני)

מתקן התפלה, אילוסטרציה (צילום: יצחק ההרי)

אחרי שבארה"ב דווח אתמול (שבת) כי מתקפת סייבר איראנית הצליחה לגרום לנזקים במערכות המים של 7 מדינות, במערך הסייבר בישראל מאשרים הבוקר כי גם ישראל חווה מתקפות סייבר על מערכות המים, בתדירות "יום יומית".

בהודעה מטעם מערך הסייבר הלאומי נמסר כי "המערך נמצא בקשר רציף עם שותפיו ב לשיתוף פעולה במערכה להגנה הלאומית בסייבר, כמו גם באירוע הסייבר על תשתיות המים בארה"ב".

לדברי המערך, "ישראל חווה מתקפות סייבר בכלל המגזרים בתדירות יום-יומית וחוותה ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות כנגד מגזר המים בישראל לאורך השנים האחרונות. המערך, יחד עם שותפיו, הצליח למנוע מהאויבים פגיעה משמעותית במרחב הסייבר".

במערך הסייבר הוסיפו: "אנו ממשיכים לפעול עם כלל הגופים במגזר המים כדי לוודא את יישום אמצעי ההגנה, לבחון את ההיערכות לאור המידע החדש ולחזק את החוסן של המגזר. גם באירוע זה, כמו בכל אירוע משמעותי בעולם, אנו רואים חשיבות בלמידה מהירה, בשיתוף מידע ובהטמעת לקחים כדי להקדים את האיום".

כזכור, בארה"ב דווח אתמול כי לפחות 7 מדינות בארה"ב היו יעד למתקפת סייבר איראנית. על פי הדיוווחים, לא היו סימנים לכך שאספקת מים שובשה או שהמים הפכו לבלתי ניתנים לשתייה, אך פקידים ברחבי המדינה נערכו לבעיות פוטנציאליות במחשבים המשמשים לעיתים קרובות למעקב והתאמת איכות המים, כולל רמות טיפול כימי ולחץ מים.

בדיווחים נכתב כי המדינות ממהרות להגן על אספקת המים שלהן מפני מתקפות שלפי החשד בוצעו על ידי . עד צויין כי טרם נקבע באופן חד-משמעי שאיראן אחראית למתקפה וכי החקירה עדיין ראשונית.

איראןארצות הבריתסייברמיםתשתיות חיוניות

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